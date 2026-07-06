Mladić s 1,93 promila prošao kroz crveno: Otac i kći poginuli, žena se bori za život

U teškoj prometnoj nesreći kod Papenburga u Donjoj Saskoj, poginuli su otac i kći, a jedna je žena s ozljedama opasnima po život prevezena u bolnicu, prenosi BILD.

Nesreća se dogodila u noći na nedjelju, oko 3 sata iza ponoći, na državnoj cesti 51. Prema prvim informacijama policije, vozač (21) je Fordovim kombijem prošao kroz crveno svjetlo na semaforu i udario u Opel Corsu kojom je upravljao muškarac (66).

Od siline udara Opel je odbačen na Mercedes, a kombi se zaustavio tek nakon nekoliko stotina metara.

Vozač Opela i njegova kći (28) poginuli su na mjestu nesreće. Još jednu putnicu (27) vatrogasci su morali izvlačiti iz olupine, nakon čega je helikopterom prevezena u bolnicu. Njezine ozljede opasne su po život, a još je jedna žena lakše ozlijeđena.

Ozlijeđeni su i vozač kombija (21) te dvojica njegovih suputnika. Policija navodi da je alkotestiranjem kod njega utvrđeno 1,93 promila alkohola u dahu, nakon čega mu je izvađena krv.

Protiv mladića (21) pokrenuta je istraga, a policija utvrđuje točan tijek nesreće.