Mislili ste da motociklisti krše pravila? Pogledajte ovog bahatog vozača romobila

Čitatelj Net.hr-a snimio je nesvakidašnji prizor. Vozač električnog romobila bez kacige na glavi, s crnom kapuljačom, provozao se između automobila u Ulici Hrvatske bratske zajednice na križanju s Vukovarskom, kraj Lisinskog.

Pošto je na semaforu bilo crveno svjetlo, vozač romobila, odjednom je odlučio da više nije vozač nego je postao pješak ili možda biciklist.

Dok su automobili strpljivo čekali na semaforu, on im je presjekao put i popeo se na pješačku stazu. Nastavio je u svom smjeru, potpuno nesvjestan brojnih prekršaja koje je počinio.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama dobna granica za vožnju je 14 godina i ne smije se voziti brže od 25 kilometara na sat. Obavezno je nositi kacigu na glavi, a smije se voziti samo vozač.

Obavezni su nositi reflektirajuću oznaku ili prsluk. Od sumraka, ali i danju u slučaju smanjene vidljivosti mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani.

Zabranjeno je korištenje slušalica.

Vozač osobnog prijevoznog sredstava mora upravljati vozilom na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu, a osobito ne smije skidati istodobno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu.

Koliko je prekršio pravila?

Moraju se kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u smjeru kretanja. U slučajevima da biciklistička staza ili traka ne postoje, mogu se kretati površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa pod uvjetom da vode računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu.

Iznimno, kada ne postoji mogućnost kretanja osobnih prijevoznih sredstava biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa osobna prijevozna sredstva mogu se kretati dionicama županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na kojima je brzina kretanja ograničena na 50 km/h ili manje i gdje je to dopušteno postavljenim prometnim znakom krećući se što bliže desnom rubu kolnika.

Osobna prijevozna sredstva ne smiju se kretati autocestom, brzom cestom i cestom namijenjenom isključivo za promet motornih vozila.

Poslali smo upit zagrebačkoj policiji kako bi nam objasnili što je sve prekršio i koliko ga je mogla koštati ta vožnja da ga je ulovila policija. Objavit ćemo njihov odgovor čim ga dobijemo.