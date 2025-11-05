Noćna mora osječke sutkinje, od udarca se onesvijestila: 'Još me sve boli, izgledam poput Rockyja'

"Još me sve boli, usporena sam i nesposobna za bilo što raditi, a izgledam poput Rockyja, kao da sam izašla iz boksačkog ringa", kazala je sutkinja Županijskog suda u Osijeku Vlasta Šimenić Kovač, na koju je ispred njezine zgrade prošloga tjedna naletio vozač električnog bicikla zbog čega je provela dva dana u bolnici.

Kada je izašla baciti smeće, zadobila je frakturu kosti glave, potres mozga, iščašenje vratne kralježnice, ogrebotine i velike hematome na licu. Ozbiljne ozljede samo potvrđuju da se e-romobili pretvaraju u ubojica i opasna oružja u prometu.

Dva je dana zadržana u KBC-u Osijek, a poslije otpuštena da se oporavlja kod kuće.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ne sjeća se naleta

Same se nesreće ni ne sjeća. Tek što je izašla iz haustora na nogostup, osjetila je snažan udarac. "Srušio me i istog trena sam se onesvijestila. Odjednom je samo bio mrak", ispričala je za Jutarnji list.

"Ne znam koliko se još nesreća mora dogoditi da se nešto promijeni. I ranije sam, kao i drugi građani, znala biti u situaciji da kao pješakinja izbjegavam vozače romobila šetajući po centru Osijeka", priznala je.

Osječkoj sutkinji slijedi oporavak i nasreću nije joj potrebna operacija, no i dalje strahuje što će biti s njezinim vratom i neurološkim ispadima.

A da su nesavjesni vozači e-romobila sve veći problem u prometu pokazuju i statistike MUP-a. Na području Osječko-baranjske županije u prvih deset mjeseci ove godine zabilježeno je 30 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači električnih romobila, a jedna je osoba poginula.

Opasnost na dva kotača

Posebno je zabrinjavajuć broj stradale djece na e-romobilima koja ga uopće ne bi trebala voziti. "U zadnjih godinu dana, prema našim istraživanjima, pokazalo se da imamo preko 285 posto veći broj hospitalizirane djece zbog teških prometnih nesreća, što se najčešće odnosi na električne romobile, bicikle i ostale nesreće u prometu", upozorio je Mario Kurtanjek iz Klinike za dječje bolesti Zagreb povodom nedavnog Nacionalnog dana sigurnosti cestovnog prometa.

Ozbiljnost situacije prepoznala je policija koja je najavila strože kazne, među njima i kazne za sve one koji kupe električni romobil maloljetnicima, za nekorištenje kacige na njima, ali i za vozače koji ga uopće ne bi smjeli voziti, a to su mlađi od 14 godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Reporter Boris Mišević osjetio što znači doživjeti sudar: 'Isuse Bože, ajme!'