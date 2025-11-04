Maloljetnik teško ozlijeđen nakon što se romobilom zabio u srnu, ona nije preživjela

U naletu romobila na srnu teško je ozlijeđen 16-godišnjak, a srna nije preživjela sudar koji se dogodio u ponedjeljak na cesti između Koprivničkog Ivanca i Koprivnice, izvijestili su u utorak iz PU Koprivničko-križevačke.

Maloljetnik je, prema policijskom izvješću, upravljao nerazvrstanim vozilom "e-scooter s5-11“, odnosno električnim romobilom, kada je na kolnik istrčala srna. Došlo je do udara prednjeg dijela romobila u životinju, koja je na mjestu uginula, a vozač je pao na cestu i pritom se teško ozlijedio. Liječnička pomoć pružena mu je u Općoj bolnici Koprivnica.

Oduzet mu romobil

Policija navodi da u ovom slučaju nisu utvrđeni elementi prometne nesreće, no vozaču je privremeno oduzet električni romobil te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak zbog kršenja odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama. O događaju je obaviješten i nadležni zavod za socijalni rad.

Iz policije ponovno upozoravaju građane da se u prometu smiju koristiti samo romobili koji zadovoljavaju zakonske uvjete, odnosno da su bez sjedećeg mjesta, snage motora do 0,6 kW i maksimalne brzine do 25 kilometara na sat. Prebrzi i snažniji električni romobili nisu dopušteni na cestama, a vožnja takvim vozilima može rezultirati novčanom kaznom od 130 eura.

