Šeparović se 'sprda' s Milanovićem: 'Ne valjaj se sa svinjom u blatu...'

Nekadašnji predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović odgovorio je predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću ismijavši ga u objavi na društvenim mrežama gdje je poručio da ga žali i savjetovao mu dugi godišnji odmor.

"Naš 'dragi' predsjednik opetovano me je neki dan u Slunju nazvao kriminalcem. Nije da je to prvi put i da me to nešto sekira. Ali ipak, sada kada više nisam na funkciji, mogu se barem s njim malo sprdati, jer drugo i ne zaslužuje", napisao je Šeparović.

Smatra da Milanoviću nije lako jer silno želi biti važan, a ni o čem važnom ne odlučuje. "Naime, već sam mu preko svog Facebook profila poručio da sam, kao svaki pravi kriminalac, kupio helikopter kako bih mogao obilaziti svoj maslinik na Korčuli, s obzirom na to da to više ne mogu službenim helikopterom. Našem dragom predsjedniku sada poručujem da ću mu rado posuditi svoj helikopter kako bi izbjegao prometne gužve kada, zbog svojih 'važnih' obveza, bude obilazio hrvatske otoke", kaže Šeparović.

'Neka se odmori'

U podužoj objavi dodaje da Milanović možda ne odlučuje ni o čemu važnom, ali zato "sramoti našu državu" pa se pita što bi bilo da ima veće ovlasti.

"Zato se čudim svima koji se s njim upuštaju u prekomjerne sukobe i svađe. Kaže ona pametna izreka: 'Ne valjaj se sa svinjom u blatu jer ćete se oboje uprljati, a svinja to zapravo voli'", piše Šeparović.

Ističe kako mu je žao predsjednika pa "kao zabrinuti građanin" moli nadležne službe da mu pomognu. Nije mu jasno, kaže, je li ga svladao toplinski val ili druga ugroza, ali Šeparović ocjenjuje "da mu treba stručna pomoć".

"A budući da broj jelena na Pantovčaku, kao i količina biljaka po uredima istog, zaokuplja vjerojatno 99 posto njegove radne energije, vjerujem da nam je svima u interesu da mu se što prije pomogne.

Zato vas molim, poduzmite nešto, jer bojim se da će našem predsjedniku, vođi i uzdanici, biti sve gore", piše.

Na kraju mu je poželio što duži odmor da se odmori "od odmora". U slučaju da Milanović posjeti Korčulu, Šeparović najavljuje da će ga ugostiti sa suprugom - "s ili bez helikoptera".