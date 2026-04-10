Miroslav Šeparović nakon 17 godina napušta Ustavni sud: Evo kako se oprostio od kolega

Miroslav Šeparović oprostio se u petak od Ustavnog suda Republike Hrvatske nakon 17 godina rada, istaknuvši kako iz te institucije odlazi s osjećajem ponosa i zadovoljstva.

U objavi na društvenim mrežama Šeparović je naglasio kako mu je bila velika čast, ali i iznimna odgovornost obnašati dužnost suca Ustavnog suda kroz dva mandata, od čega je čak devet i pol godina proveo na njegovu čelu.

Svoje dugogodišnje iskustvo opisao je kao nemjerljivo, ističući važnost i težinu funkcije koju je obavljao.

Zahvalnost kolegama

Posebnu zahvalnost uputio je svima s kojima je surađivao tijekom svog mandata, naglasivši zajednički doprinos radu institucije. Nakon završetka svoje uloge na Ustavnom sudu, Šeparović najavljuje novu profesionalnu fazu.

"Zahvaljujem svima s kojima sam na tom putu surađivao. A sad se okrećem radu na Pravnom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta te odvjetništvu.

Veselim se novim izazovima!", stoji u objavi Šeparovića.

