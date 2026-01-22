Bulj podivljao nakon Plenkovićeve izjave o Domovinskom ratu: 'Neviđena sramota'

Mostov saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja Miro Bulj žestoko je u četvrtak reagirao na izjave premijera Andreja Plenkovića o Domovinskom ratu i njegove riječi nazvao neviđenom sramotom.

"Dok drugi državnici u svijetu govore s ponosom o svojim ratovima za slobodu, njihovim herojima i žrtvama, naš premijer u Davosu Domovinski rat naziva problemom. Gotovo 'problemčićem'", započeo je Bulj.

"Umjesto da pred šefovima država govori o herojstvu hrvatskih branitelja, o tome kako smo sami, gotovo nenaoružani, bez ikakve međunarodne pomoći obranili i oslobodili Hrvatsku od velikosrpske agresije JNA, Srbije, Crne Gore i pobunjenih četnika, Plenković ide relativizirati vlastiti narod i vlastitu pobjedu. Istovremeno uzdiže ukrajinsku borbu, iza koje je stao cijeli Zapad, NATO, EU i pola svijeta", navodi Bulj.

'Zašto šute branitelji u HDZ-u?'

Ocijenio je da je sramotno da "premijer Hrvatske ima više poštovanja prema tuđem obrambenom ratu i žrtvi nego prema onoj vlastitog naroda": "I onda se čudimo što nam zabranjuju domoljubne pjesme na sportskim natjecanjima. Što nas proglašavaju ekstremistima kad se ponosimo Domovinskim ratom, što nam se gazi istina, povijest i dostojanstvo. Pa kako se ne bi gazilo kad nas vode ljudi poput Plenkovića, Jandrokovića i Grlića Radmana, ljudi koji glume hrvatstvo, a dok je Hrvatska krvarila oni su mlatili kroasane po Francuskoj. Zato danas nemamo državu pobjednika, nego državu kompleksa i isprika".

"A najviše me zanima jedno: Zašto šute branitelji u HDZ-u? Anušiću, Medvede, Deure, zar ste stvarno spremni prodati svetinje zbog funkcija? Zar je fotelja vrednija od istine? Zar je šutnja cijena karijere? I gdje su braniteljske udruge? Zašto šute dok se Domovinski rat pretvara u 'problem', a agresor u kontekst'? Ako mi sami ne poštujemo svoju pobjedu, neće je poštovati nitko. A narod koji se srami vlastite slobode, prije ili kasnije je ponovno izgubi", zaključio je Bulj.

Što je rekao Plenković

Svojoj objavi Bulj je priložio i snimku Plenkovićeve izjave iz švicarskog Davosa u kojem, podsjetimo, premijer od utorka do četvrtka sudjeluje na Godišnjem sastanku Svjetskog gospodarskog foruma.

"Ukrajina zapravo ima puno toga dati Europi kada govorimo o obrani i sigurnosti. Ukrajinska vojska danas je jedina koja prolazi test rata i obrane koji nitko nije doživio u takvim razmjerima", naveo je Plenković i onda se kratko osvrnuo na Domovinski rat.

"Mi smo mala zemlja, prije 30 godina imali smo problem, ali ti je gotovo neusporedivo s onim što je Ukrajina izdržala, pretrpjela i čemu se snažno oduprijela kako bi postotak okupiranog i ilegalno anektiranog teritorija smanjila s 27 na 19,5 posto", dodao je premijer.

Komentirala i Sandra Benčić

Izjave je u Hrvatskom saboru prokomentirala i zastupnica Sandra Benčić (Možemo!). "Neću ulaziti u prozivke Mosta, ali podcrtat ću da je ključni politički problem koji imam s Plenkovićem taj da je on politički oportunist. Kada u Hrvatskoj brani ustaški pozdrav poziva se na Domovinski rat, a kada mu to odgovara u međunarodnom kontekstu, onda Domovinski rat naziva problemom", govori Benčić.

"Mislim da se nije dobro izrazio, to je nešto što nije trebao napraviti, međutim, najviše mi kod njega smeta da gledamo različite verzije Andreja Plenkovića, ovisno o situaciji u kojoj se nalazi, pred kojima je ljudima i kome se želi dopasti", dodala je Benčić.

