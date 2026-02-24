Bulj optužio HDZ za rat protiv organizatora Thompsonova koncerta: 'Postavlja se ključno pitanje'

Nakon što je u ponedjeljak ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa izvijestio da je tvrtka "Infinite show", organizator koncerta Marka Perkovića Thompsona u Sinju, ovršena s 23.000 eura zbog neplaćanja usluga koje je Dom zdravlja pružao na tom koncertu, o svemu se na Facebooku oglasio Miro Bulj, saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja.

"Vidim da su opet jedva dočekali krenuti na Thompsona zbog koncerta u Sinju, iako je organizator koncerta osigurao sve što je bilo u njegovoj nadležnosti. Postavljena je mobilna bolnica, organizirana vozila hitne pomoći te angažirani i plaćeni liječnici koji su dežurali na hipodromu i u vozilima.

Ono što se sada postavlja kao ključno pitanje jest: tko snosi troškove rada Doma zdravlja u danima kad se održavaju neki koncerti i događanja? Plaća li organizator koncerta Aleksandre Prijović i Lepe Brene rad KBC-a Zagreb u vrijeme održavanja višednevnih koncerata u Areni?

Dakle, ni u Zagrebu, ni Rijeci, ni Osijeku, ni u Poreču ni u Varaždinu, rad domova zdravlja nije bio dodatno naplaćen organizatorima sličnih događanja. Osobno sam bio na sastanku kad je organizator jasno poručio da oni ne mogu biti nadležni za rad Doma zdravlja, ali da će sve troškove na Hipodromu podmiriti što su i učinili!

Dakle, zdravstvenu zaštitu i hitnu medicinsku skrb na lokaciji događanja, na sinjskom Hipodromu u iznosu od preko 100 tisuća eura platili su organizatori koncerta!

Zašto je ispostavljen ovakav ugovor i zašto HDZ Splitsko-dalmatinske županije kreće u rat protiv organizatora Thompsonova koncerta u Sinju, e to je već pitanje za Sanadera, Bobana, a i Plenkovića? Što se mene tiče, a i naroda iz cijele Dalmacije, Hrvatske i naše dijaspore kao i Hrvata iz BiH-a koji su došli na koncert, mi bismo ponovili i ništa neće baciti sjenu na ovaj veličanstveni koncert i najveći kojeg je Dalmacija ikad vidjela", napisao je Miro Bulj.

