Ministarstvo: 'Oluja za Hrvatsku i njezine građane nije i nikada neće biti zajednička trauma!'

Ministarstvo hrvatskih branitelja prozvalo je u četvrtak Inicijativu mladih za ljudska prava (YIHR) da gradi lažni narativ o Vojno-redarstvenoj operaciji Oluja koji vrijeđa sve hrvatske branitelje i da pod krinkom „suočavanja s prošlošću“, sustavno provodi jednostran pristup povijesti.

Operacija Oluja za Republiku Hrvatsku i njezine građane nije i nikada neće biti „zajednička trauma“, poručilo je Ministarstvo povodom najnovijih aktivnosti i javnih istupa Inicijative kroz projekt „Kad kažeš Oluja“.

Ta udruga civilnog društva u četvrtak je na svojoj mrežnoj stranici objavila poziv mladima iz Hrvatske i Srbije da se prijave za sudjelovanje u Erazmus + programu razmjene „Kad kažeš Oluja“ koji će se će održati od 24. do 30. travnja u Zagrebu i na Banovini, tj. u Sisku i Petrinji.

'Sustavno provode jednostran pristup povijesti'

Cilj programa je, ističe, stvaranje prostora za razmjenu vlastitih stavova i sjećanja na Oluju te oblikovanje zajedničkog narativa.

„Operacija Oluja - dvije priče, dva narativa i dva sjećanja. Jedno oslobođenje, jedno stradanje i zajednička transgeneracijska trauma. Dvije kontradiktorne priče koje oblikuju brojne generacije već 30 godina“, navodi Inicijativa na svojoj mrežnoj stranici.

Ministarstvo proziva Inicijativu da pod krinkom „suočavanja s prošlošću“, sustavno provodi jednostran pristup povijesti i da „u njihovim projektima nema mjesta za žrtve Vukovara, Škabrnje, žrtve mjesta Saborsko, Kostrići, Slavonskog Broda i dr. kao niti za tisuće hrvatskih civila koji su mučki ubijeni u Domovinskom ratu“.

'Svjesno izostavljaju istinu o žrtvama'

"Pozivaju se na 'pravednu kulturu sjećanja', a svjesno izostavljaju istinu o žrtvama stradalima u velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku. Takav selektivni osjećaj za pravdu vrijeđa dostojanstvo hrvatskih branitelja i svih stradalnika iz Domovinskog rata“, naglašava Ministarstvo i zaključuje kako je očito da je cilj projekta „Kad kažeš Oluja“ izjednačavanje velikosrpskog agresora i hrvatskih branitelja.

