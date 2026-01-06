Božinović komentirao zabranu ZDS-a u Zagrebu: 'Pozvao sam na smirivanje tenzija'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je u utorak sudjelovao na tradicionalnom svečanom prijemu SNV-a u povodu proslave Božića po julijanskom kalendaru na kojem su se predstavnici SNV-a i SDSS-a osvrnuli na događaje iz prethodne godine koji su ih zabrinjavali, poput normaliziranosti ZDS pokliča, pjevanja ustaških pjesama i crnila na ulicama.

Upitan je li to poruka Vladi, ministar je poručio kako je on u svom govoru pozvao na razum.

"Pozvao sam na smirivanje tenzija u društvu, mislim da je to ono što nam najmanje treba. Naravno, to ne znači da se ne treba baviti problemima, a mi se kao Vlada problemima bavimo", poručio je Božinović.

Potreba za otvorenim dijalogom

Govoreći o politici prema manjinama, mišljenja je da je Hrvatska postigla određene standarde.

"Ne znam iskreno koja država u Europi, a izvan Europe nemamo razloga o tome ni govoriti, je na toj razini politike prema nacionalnim manjinama. Naravno da uvijek ima otvorenih pitanja", istaknuo je.

Što se tiče spornih situacija, Božinović je naveo kako se tu kao institucije države postavljaju jasno i kroz osude i kroz postupanje nadležnih tijela.

"Međutim, danas je poruka bila da represija i pozivanje na takozvanu političku ili institucionalnu čvrstu ruku nas sigurno neće voditi rješenjima, već može samo produbiti određene tenzije u društvu, a to nam ne treba", ocijenio je ministar.

Pri tome je dodao kako je potreban otvoren dijalog, bez vrijeđanja i bez etiketiranja, što je njihova politika koju građani gotovo 10 godina nagrađuju na izborima.

Upitan o potezu koalicijskog partnera koji je sudjelovao na proslavi pravoslavnog Božića u Splitu u organizaciji udruge koja želi uspostaviti hrvatsku pravoslavnu crkvu, odgovorio je kako je riječ o pitanju za same partnere.

Piletić vodi težak resor koji obuhvaća brojna pitanja

Novinari su Božinovića upitali i ima li ministar rada i socijalne politike Marin Piletić i dalje potporu Vlade nakon niza incidenata u sustavu socijalne skrbi, uključujući najnoviji gdje je dijete zadobilo teške ozljede u Centru za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" nakon što je dječak drugom dječaku zapalio madrac na kojem je spavao, raniji slučaj silovanja na Cresu u odgojnom domu te ukidanje odredbi Zakona o osobnoj asistenciji na Ustavnom sudu.

Potpredsjednik Vlade na to je poručio kako Piletić ima jedan vrlo težak resor koji obuhvaća niz pitanja, od tih navedenih, do pitanja stranih radnika i umirovljenika te je glavni pregovarač sa socijalnim partnerima i sudjeluje u izradi kolektivnih ugovora.

"Incidenti koji se događaju sigurno, ako ima propusta, nije propust ministra Piletića", poručio je.

Dodao je kako o zadnjem slučaju policija provodi kriminalističko istraživanje te da zbog uključenosti maloljetnika postoji ograničenje informiranja javnosti kako se ne bi dodatno viktimiziralo djecu.

"Naravno da nije dobro da se takve stvari događaju. Treba vidjeti je li nužno podići standard pa i zaštite i samozaštite u tim institucijama, ali siguran sam da će kolege iz Ministarstva rada na tome raditi i dalje", poručio je.

O upražnjenom mjestu glavnog državnog inspektora, kratko je poručio kako je ta odluka stvar Vlade, odnosno predsjednika Vlade. "Kad je donese, bit ćete upoznati s njome", poručio je.

Odluka Zagrebačkog holdinga prisvajanje političkih poena

Komentirajući izmjene uvjeta poslovanja Zagrebačkog holdinga, kojima se zabranjuje upotreba fašističkih i ustaških pozdrava u gradskim prostorima uz sankcije zakupcima, ocijenio je da državne institucije i policija uvijek reagiraju na neprihvatljivo znakovlje te poruke ili govor mržnje.

"Znam da su se u određenom dijelu javnosti upućivale kritike na rad institucija - ne znam kada i ne znam gdje je to netko propustio nešto uraditi", naveo je te podsjetio kako za svaku takvu prijavu moraju postojati jasni dokazi kako bi prošla na sudu. Upozorio je sve drugo generaliziranje i svrstavanje cijelih skupina, uključujući fanove određenih javnih osoba, u nekakvu neprijateljsku grupu, dodavši kako nam to ne treba te je još jednom pozvao na razum i provođenje zakona.

"Ove odluke su po meni nešto gdje se želi možda dobiti nekakav poen u vlastitom biračkom tijelu. Nisam siguran da je to dobro za Hrvatsku, ne trebamo nikoga isključivati, bilo političke ili ideološke suparnike, bilo predstavnike manjina i upravo to je poruka koju sam ja danas u ime Vlade htio poslati s ovog skupa", poručio je Božinović.

POGLEDAJTE VIDEO: Devastirana bazilika u Solinu - Oglasio se župnik