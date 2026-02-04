Ne, ovo nije Poirot s monoklom na oku, ovo je ministar Vlajčić u inspekciji trgovina

Prije mjesec dana na snagu su stupila nova pravila prema kojima trgovci osim cijene voća i povrća moraju istaknuti i zemlju porijekla. Ministar David Vlajčić pohvalio se na društvenim mrežama kako je sam otišao u kontrolu ne bi li provjerio drže li se trgovci doista novih pravila.

Osobno sam provjerio kako u trgovinama sada izgleda označavanje zemlje podrijetla 🛒



Povećalo za sitna slova nije mi trebalo 🔍



Pravilnik je stupio na snagu prvim danom ove godine, a građani su zadovoljni jer sada svjesnije donose odluke o kupnji 🤝 pic.twitter.com/teUTvaqViV — David Vlajčić (@david_vlajcic) February 4, 2026

"Osobno sam provjerio kako u trgovinama sada izgleda označavanje zemlje podrijetla", kaže u snimci i dodaje:

"Povećalo za sitna slova nije mi trebalo".

"Pravilnik je stupio na snagu prvim danom ove godine, a građani su zadovoljni jer sada svjesnije donose odluke o kupnji", zaključio je ministar.

Pravilnik je stupio s novom godinom

Kako je ranije izvijestio RTL, novi pravilnik Ministarstva poljoprivrede o tržišnim standardima za voće i povrće koje se prodaje bez ambalaže na snazi je gotovo mjesec dana. Više o tome čitajte OVDJE.

On propisuje da proizvodi za koje se primjenjuju tržišni standardi (svježe voće i povrće, sušno voće i povrće, zelene banane i konzumni krumpir) moraju biti označeni sa svim propisanim podacima, a to je između ostalog i podatak o nazivu zemlje podrijetla.

Proizvodi koji se izlažu prodaji u nepretpakiranom obliku, odnosno rasutom stanju, krajnjem potrošaču u fazi prodaje na malo, moraju biti označeni tako da je podatak o zemlji podrijetla čitljiv i neposredno uočljiv, da se nalazi u glavnom vidnom polju ambalaže ili police.

Veličina slova u nazivu zemlje podrijetla mora biti najmanje jednaka veličini brojeva i drugih znakova kojima se iskazuje i opisuje cijena proizvoda koji se izlaže i nudi na prodaju, stoji u Pravilniku. Nadalje, boja slova kojom je napisan naziv zemlje podrijetla mora biti ista kao i boja brojeva i drugih znakova kojima se iskazuje i opisuje cijena proizvoda.

'Skidanje poveza s očiju'

"Rekao bih da je ovaj Pravilnik jedno svojevrsno skidanje poveza s očiju, to je jedan ugovor bez sitnih slova. Naši kupci starije dobi neće više morati s dalekozorom ili povećalom ili u trgovinu kako bi našli podrijetlo proizvoda. Jedna velika stvar za sve kupce, da budu potpuno informirani", kazao je za RTL Danas ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.

Iz Državnog inspektora ističu kako su inspektori već na terenu. Od stupanja novih pravila na snagu proveli su desetak nadzora, a za one trgovce koji nisu igrali po pravilima u tijeku je pokretanje prekršajnih postupaka.

"Propisano je da će se novčanom kaznom od 3.980 do 6.630 eura kazniti za prekršaj: pravna osoba ako stavi na tržište proizvode koji nisu u skladu s utvrđenim tržišnim standardima, a što uključuje i označavanje proizvoda te odgovorna osoba u pravnoj osobi od 660 do 1.320 eura. Novčane kazne za fizičku osobu obrtnika su propisane od 2.650 do 3.980 eura, a za fizičku osobu od 660 do 1.320 eura", navode iz Državnog inspektorata.

