Mažar o uhićenju Mikulića: 'Nema stranačke pripadnosti nego postoji ime i prezime'

Saborski zastupnik HDZ-a Nikola Mažar izjavio je u petak da uhićenje Andrije Mikulića dokazuje da hrvatsko pravosuđe i institucije kaznenog progona rade neovisno i neometano, bez ikakvog upliva politike, ali i priznao da nije lijepo ni dobro kada građani svjedoče takvim stvarima.

"Jučer smo još jednom vidjeli ono što je ključno, da hrvatsko pravosuđe i institucije kaznenog progona rade neovisno, neometano, da nema nikakvog upliva politike, što je svakako preduvjet za efikasnu borbu protiv korupcije", prokomentirao je Mažar na konferenciji za novinare u Saboru uhićenje bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića.

Istaknuo je da oporba, kada se dižu optužnice protiv njihovih gradonačelnika, župana, saborskih zastupnika, poručuje da je glavni državni odvjetnik 'HDZ-ov dečko', te da je HDZ stavio šapu na pravosuđe i da je bitan politički tajming.

Ključno je da nema nedodirljivih

No, kad pravosuđe još jednom čvrsto i jasno pokazuje i dokazuje da nema nedodirljivih, da se uhićuju svi od vrha do dna, da nema stranačke pripadnosti nego postoji ime i prezime, uvažavajući presumpciju nevinosti, e onda licemjerna oporba opet izvlači korupciju i može samo padati na ovakvim ispitima, ustvrdio je Mažar.

"HDZ će se i dalje snažno zalagati da hrvatsko pravosuđe i dalje ostane neovisno, da nesmetano provodi izvide i istrage. Ključno je da nema nedodirljivih, a oporba se ne snalazi u ovakvim situacijama jer kada se njihovi drugovi diraju onda je politički progon. No, sve ovo što se događa govori suprotno onome što oni tvrde", poručio je.

Upitan nanosi li i koliku štetu HDZ-u uhićenje Mikulića, Mažar je odgovorio da on već dugi niz godina nije politički aktivan te istaknuo da funkcija nije zaštita.

Pokazatelj da institucije rade neovisno

"Moje je mišljenje da sigurno nije lijepo ni dobro kada hrvatski građani i javnost, kao ni stranka, svjedoče takvim stvarima, ali, kako je glavna europska tužiteljica rekla kada je bila u Hrvatskoj, borba protiv korupcije se pokazuje upravo na taj način", istaknuo je.

Dodao je da u Hrvatskoj pokazuju da ne postoje nedodirljivost i stranačka članska iskaznica, čime se šalje poruka svima onima koji i razmišljaju tako da koruptivnim djelima ostvaruju nepripadnu korist da će ih DORH, USKOK i policija stići.

Koliko god ovo nije lijepo ipak je pokazatelj da institucije rade neovisno, samostalno, u interesu RH i HDZ će se truditi da tako i ostane, i uvijek ćemo podržavati taj način rada, poručuje Mažar.

Ljudi se mogu uvjeriti da sustav radi

Upitan misli li da je uhićenje Mikulića zapravo pozitivno za HDZ, kazao je da je "sigurno pozitivno da se ljudi mogu uvjeriti da sustav radi".

Naglasio je da je za vrijeme vladavine SDP-a njihov predsjednik Vlade hvalio da zna za izvide, da su uhićenja bila pred kamerama, a glavni državni odvjetnik se za vrijeme SDP-a birao tako da predsjednik stranke kaže 'bit ćeš ti', a nije bilo javnih natječaja ni saslušanja na saborskim odborima.

Istaknuo je da su danas napravljeni iskoraci u svim stupnjevima razvoja pravosuđa i transparentnost izbora, što potvrđuje EK, no, dodao je, oporba nemušto, kada su njihovi u pitanju, govori da je to politički progon, a kada se diraju HDZ i članovi vladajuće koalicije, onda je korupcija posvuda.

Komentar na razrješenje šest čelnika

Razrješenje šest čelnika javnih poduzeća Mažar je popratio komentarom da to sve ide u smjeru profesionalizacije i jače učinkovitosti državnih poduzeća, čime, kaže, ne želi reći da dosadašnji rukovodeći ljudi nisu radili, ali RH u različitim smjerovima napreduje prema standardu i razini kvalitete života i upravljanja državnom imovinom, u okviru pristupanja OECD-u.

Kazao je da to što je smijenjeno samo šest direktora ne znači da se neće mijenjati i drugi čelnici javnih poduzeća kako bi se vodila briga o svim pravnim osobama u vlasništvu RH, a ovo je samo početak.

"Imamo katastrofičare i političke piromane poput Mosta koji u svemu traže nešto što ne postoji i imamo odgovornu politiku koja vodi Hrvatsku u smjeru kvalitetnijeg života i kvalitetnijeg upravljanja državnom imovinom za što smo i dobili povjerenje hrvatskih građana treći put za redom da idemo u tom smjeru", zaključio je Mažar.

