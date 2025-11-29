Masovno prizemljenje Airbusa: Poremetili se sustavi za izračun visine leta, putnici u neizvjesnosti

Tisuće zrakoplova Airbusa prizemljene su nakon što je otkriveno da intenzivno sunčevo zračenje može ometati ugrađena računala za upravljanje letom, što je dovelo do kašnjenja diljem svijeta, piše BBC.

Smatra se da je oko 6 tisuća zrakoplova A320 pogođeno, što čini polovicu globalne flote europskog proizvođača. No, nakon brze nadogradnje softvera bi većina trebala ponovo moći letjeti.

Britanski regulator zračnog prometa rekao je da će doći do "određenih poremećaja i otkazivanja letova", premda se čini da je utjecaj na zračne luke ograničen.

Incident iz listopada

Airbus je priopćio da je otkrio problem nakon istrage incidenta u kojem je zrakoplov koji je letio između SAD-a i Meksika u listopadu iznenada izgubio visinu.

Problem kod otprilike 5.100 Airbusovih zrakoplova se može riješiti relativno jednostavnom i to nadogradnjom softvera koja obično traje oko tri sata.

Međutim, preostalih 900 starijih modela će morati fizički zamijeniti ugrađena računala i neće smjeti prevoziti putnike dok popravak ne bude obavljen. Vrijeme potrebno za popravak će ovisiti o dostupnosti zamjenskih računala. Airbus se ispričava te priznaje da će to dovesti do "operativnih poremećaja za putnike i klijente".

Zračne luke u UK-u nisu znatno pogođene

Zrakoplovna analitičarka Sally Gethin izjavila je za BBC News da je situacija "vrlo neobična", napominjući da će poremećaj putnicima ovisiti o "različitim pristupima" koje će aviokompanije primijeniti pri nadogradnji softvera.

U Ujedinjenom Kraljevstvu poremećaji u zračnim lukama su zasad ograničeni. Zračna luka Gatwick je izvjestila "određenim poremećajima", dok je Heathrow objavio da nije imao otkazivanja.

Zračna luka Manchester rekla je da ne očekuje neke značajnije probleme.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ovisi do aviokompanije

Opseg poremećaja varira među aviokompanijama. Smatra se da British Airways nije ozbiljno pogođen, dok su Wizz Air i Air India priopćili da već provode nadogradnje.

Javno dostupni podaci sugeriraju da je najviše pogođen Air France, s otkazanih 50 letova iz i prema pariškom čvorištu koji su bili zakazani za subotu jutro, rekao je za BBC putopisni novinar Simon Calder.

EasyJet je u međuvremenu priopćio da očekuje "određene poremećaje", no kasnije je dodao da je već započeo i "dovršio nadogradnju softvera na mnogim zrakoplovima" te da bi već od subote sve trebalo ići po planu.

Najprometnije razdoblje

U SAD-u se problem sa softverom pojavio istog vikenda kada se obilježava Dan zahvalnosti, jedno od najprometnijih razdoblja u godini.

American Airlines rekao je da je pogođeno 340 njegovih zrakoplova te da očekuje "određena operativna kašnjenja", ali je dodao da će velika većina nadogradnji biti dovršena u petak ili subotu. Delta Airlines izjavio je da vjeruje kako će utjecaj na njihove operacije biti "ograničen".

Niskotarifni Jetstar iz Australije je otkazao 90 letova nakon što je potvrdio da je oko trećina njegove flote pogođena, a očekuje se da će poremećaji potrajati cijeli vikend iako je većina zrakoplova već prošla nadogradnju.

I dalje najsigurniji oblik prijevoza

Tim Johnson, direktor politike u Britanskoj upravi za civilno zrakoplovstvo, izjavio je da bi obavijest Airbusa "nažalost mogla značiti određene poremećaje, kašnjenja ili otkazivanja sljedećih dana".

Dodao je da je zrakoplovstvo i dalje "jedan od najsigurnijih oblika prijevoza" zahvaljujući rigoroznim programima održavanja koje aviokompanije provode, te je masovno prizemljenje letova opisao kao "vrlo rijedak događaj".

Britanska ministrica prometa Heidi Alexander rekla je da "je utjecaj na britanske aviokompanije ograničen", dodavši: "Ohrabrujuće je što je problem identificiran i bit će brzo riješen, što pokazuje visoke globalne sigurnosne standarde u zrakoplovstvu".

Gdje je došlo do problema?

Problem je pronađen u dijelu računalnog softvera koji izračunava elevaciju zrakoplova.

Otkriveno je da se na velikim visinama njegovi podaci mogu oštetiti zbog intenzivnog zračenja koje Sunce povremeno emitira.

Upravo je to uzrok incidenta u listopadu u kojem je zrakoplov iznenada izgubio visinu, premda je proizvođač naveo da je to jedini takav zabilježeni slučaj.

Strog režim pregleda

Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA) izdala je hitnu direktivu o plovidbenosti, kojom nalaže rješavanje problema prije nego što svaki zrakoplov ponovno može prevoziti putnike.

Dopušteno im je obavljati takozvane "ferry letove", bez putnika, kako bi stigli do servisnog centra.

Zrakoplovi iz obitelji A320 koriste "fly by wire" tehnologiju, što znači da ne postoji izravna mehanička veza između kontrola u kokpitu i dijelova zrakoplova koji zapravo upravljaju letom, već se radnje pilota obrađuju putem računala.

POGLEDAJTE VIDEO: Nikola je ulovio božićni poklon na Crni petak: 'Trgovci se bore za svakog kupca'