Mali debeli oblak 'počastio' kišom zapad Zagreba: 'Trajalo je kraće od radosti koju je ostavio'

Za utorak je najavljen vrhunac toplinskog vala, a temperature bi se mogle penjati i do 40 Celzijevih stupnjeva. Međutim, oni koji su jutros oko 7.15 sati već bili na ulicama Zagreba, svjedočili su pravom iznenađenju: jedan jedini oblak na sunčanom nebu i već solidnih 25 stupnjeva "iskrcao" je ono što bi se moglo nazvati blagom ljetnom kišom.

Lagana liša padala je niti deset minuta, ali oni koji su u tom trenutku pješačili itekako su osjetili kapljice na koži i pokrivali glavu torbama.

Simpatičnom jutarnjem osvježenju svjedočili su i u zagrebačkom Botaničkom vrtu koji je na svojoj Facebook stranici podijelio simpatičnu objavu: "Mislit ćete da vas zafrkavamo, ali mali debeli oblak upravo je istovario dirljivu količinu kapljica na naše gredice! Trajalo je tek minutu-dvije, puno kraće od radosti koju je ostavio za sobom!"

Pratitelji su komentarima napisali da su i sami svjedočili simpatičnom oblaku i dašku osvježenja. Neočekivana kiša tako je ugodno iznenadila građane Jaruna, Svete Klare, Šestina, Podbrežja, Kustošije, Trešnjevke i centra Zagreba.

"Kako se i za malo može čovjek veseliti. Evo nam poruke iz prirode koju zanemarujemo!", napisala je pratiteljica Gina.