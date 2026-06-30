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NEVJEROJATNA SNIMKA /

Mali debeli oblak 'počastio' kišom zapad Zagreba: 'Trajalo je kraće od radosti koju je ostavio'

Mali debeli oblak 'počastio' kišom zapad Zagreba: 'Trajalo je kraće od radosti koju je ostavio'
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Foto: Screenshot/Facebook

Lagana liša padala je niti deset minuta, ali oni koji su u tom trenutku pješačili itekako su osjetili kapljice na koži i pokrivali glavu torbama

30.6.2026.
9:54
danas.hr
Screenshot/Facebook
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Za utorak je najavljen vrhunac toplinskog vala, a temperature bi se mogle penjati i do 40 Celzijevih stupnjeva. Međutim, oni koji su jutros oko 7.15 sati već bili na ulicama Zagreba, svjedočili su pravom iznenađenju: jedan jedini oblak na sunčanom nebu i već solidnih 25 stupnjeva "iskrcao" je ono što bi se moglo nazvati blagom ljetnom kišom.

Lagana liša padala je niti deset minuta, ali oni koji su u tom trenutku pješačili itekako su osjetili kapljice na koži i pokrivali glavu torbama. 

Simpatičnom jutarnjem osvježenju svjedočili su i u zagrebačkom Botaničkom vrtu koji je na svojoj Facebook stranici podijelio simpatičnu objavu: "Mislit ćete da vas zafrkavamo, ali mali debeli oblak upravo je istovario dirljivu količinu kapljica na naše gredice! Trajalo je tek minutu-dvije, puno kraće od radosti koju je ostavio za sobom!"

Pratitelji su komentarima napisali da su i sami svjedočili simpatičnom oblaku i dašku osvježenja. Neočekivana kiša tako je ugodno iznenadila građane Jaruna, Svete Klare, Šestina, Podbrežja, Kustošije, Trešnjevke i centra Zagreba.

"Kako se i za malo može čovjek veseliti. Evo nam poruke iz prirode koju zanemarujemo!", napisala je pratiteljica Gina. 

ZagrebKišaJutro
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