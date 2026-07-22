Glumačka ikona u novoj ulozi: Sandra Lončarić predstavila novi projekt i iznenadila javnost

Hrvatska glumica Sandra Lončarić (52), poznata po desecima upečatljivih kazališnih, filmskih i televizijskih uloga, sprema se publici predstaviti u potpuno novom svjetlu. Svojom posljednjom objavom na Instagramu otkrila je da je snimila svoju prvu pjesmu i spot pod nazivom "Dok ti spavaš".

Od dramske prvakinje do pjevačice

"Kažu da umjetnost nema granica... Zato sam si dopustila jedan mali glazbeni izlet", napisala je Lončarić uz seriju fotografija koje najavljuju njezin ulazak u glazbeni svijet. Iako ga naziva "malim izletom", riječ je o profesionalno produciranoj pjesmi koja je nastala u suradnji s poznatim Rockoko Orchestrom. Za glumicu, koja je tijekom svoje bogate karijere maestralno utjelovila likove poput Ane Karenjine te ostvarila zapažene uloge u serijama "Novine" i "Šutnja", ovaj je korak bio veliko i ugodno iznenađenje za javnost. Pjesma "Dok ti spavaš" opisana je kao spoj šansone i tradicionalnih gradskih melodija s modernim aranžmanom, a iza nje stoji provjerena autorska ekipa.

Val oduševljenja na društvenim mrežama

Najava nije prošla nezapaženo, a obožavatelji i kolege s velikim su oduševljenjem dočekali vijest o glumičinom glazbenom debiju. Ispod objave zaredali su se brojni komentari podrške, a među prvima se javio fotograf Antonio Jurlina, koji je radio na projektu. "Draga Sandra, ovaj 'mali glazbeni izlet' bi svakako trebao biti veliki dio karijere i želim da se razvija i traje jer je veliki dio Vas i niste tu slučajno zalutali", poručio joj je. Pohvale su stizale sa svih strana, a jedan od komentara sažeo je opći dojam: "Malo toga ti ne možeš, a i to vjerojatno još nisi probala".