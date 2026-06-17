Kreće megaprojekt na sjeveru Hrvatske! Gradit će bazene koje neki gradovi mogu samo sanjati

U Križevcima će se graditi novi bazenski i rekreacijski kompleks, koji bi trebao zamijeniti postojeće gradske bazene izgrađene početkom 1950-ih godina, a gradnja bi trebala započeti iduće godine.

Gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović rekao je na konferenciji za novinare kako su postojeći bazeni građeni na drvenim pilotima na nekadašnjem močvarnom području, a njihova dodatna oštećenja uzrokovali su potresi, pa se Grad odlučio za gradnju novih bazena.

„Postoji velika potreba građana za takvim sadržajima. Ovom području gravitira više od 30.000 ljudi, a tražili smo model koji će zadovoljiti potrebe građana križevačko-kalničkog prigorja te biti ostvariv za realizaciju“, rekao je Katanović.

Predstavljena su dva projektna prijedloga o kojemu će Grad provesti javno savjetovanje, a građanima će biti predstavljeni 23. i 30. lipnja. Konačnu odluku o odabiru donijet će Gradsko vijeće nakon analize stručnih studija i prikupljenih mišljenja građana.

Prvi prijedlog bazenskom kompleksa predviđa ulaganje od oko 12,2 milijuna eura i uključuje zatvoreni plivački bazen dimenzija 25 puta 18 metara, rekreacijske i dječje bazene, manju spa zonu, saune, dva vanjska bazena te kongresnu dvoranu.

Druga varijanta, vrijedna oko 18 milijuna eura, obuhvaća veći kompleks s proširenom spa zonom od oko 1500 četvornih metara, kuglanom, ugostiteljskim sadržajima, kongresnom dvoranom prilagođenom i za organizaciju vjenčanja te dodatnim sportskim sadržajima.

Geotermalni kompleks

Katanović je naglasio da će kompleks koristiti i energiju iz planiranog geotermalnog sustava. „To će biti projekt bazena s toplom vodom. Geotermalna energija koristit će se za zagrijavanje dijela sadržaja, što dodatno povećava složenost, ali i dugoročnu održivost projekta“, rekao je.

Pročelnik za gospodarstvo i financije Darko Masnec rekao je da bazen sam po sebi ne može biti samoodrživ, pa su predviđeni dodatni sadržaji koji mogu donositi financijsku korist i omogućiti održivost cijelog sustava.

Projekt će se financirati kombinacijom financijskih instrumenata s povratom sredstava od oko 45 posto, putem kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) te iz sredstava Grada.

Prema sadašnjim procjenama, za pripremu dokumentacije, projektiranje i ishođenje dozvola bit će potrebno najmanje godinu dana, dok bi gradnja mogla započeti tijekom 2027. godine. Gradski dužnosnici očekuju da će projekt biti u poodmakloj fazi realizacije do kraja aktualnog mandata, ali ne mogu jamčiti njegov potpuni završetak.

Model upravljanja objektom bit će naknadno definiran, pri čemu se razmatraju gradsko upravljanje, osnivanje posebne gradske tvrtke ili davanje objekta u koncesiju.