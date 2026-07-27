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AKCIJA U SKRADINU /

Krava upala u rupu s vodom pa zaglavila: Spasili je vatrogasci

Krava upala u rupu s vodom pa zaglavila: Spasili je vatrogasci
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Foto: Screenshot 'Facebook'/DVD Skradin

'DVD Skradin uvijek je spreman pomoći ljudima, životinjama i svojoj zajednici'

27.7.2026.
15:19
Jaga Komazec
Screenshot 'Facebook'/DVD Skradin
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Vatrogasci DVD-a Skradin intervenirali su u spašavanju krave koja je upala u rupu s vodom i zbog skliskog te nepristupačnog terena nije mogla sama izaći.

U akciji je sudjelovalo pet vatrogasaca s jednim vozilom, a uz pomoć odgovarajuće opreme i mještana životinju su uspješno izvukli na sigurno.

Nakon intervencije vatrogasci su, zbog visokih temperatura i suše, krave napojili pitkom vodom kako bi im olakšali boravak na pašnjaku.

"DVD Skradin uvijek je spreman pomoći ljudima, životinjama i svojoj zajednici", poručili su.

DvdVatrogasciSpašavanje životinjeKrava
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