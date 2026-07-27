Krava upala u rupu s vodom pa zaglavila: Spasili je vatrogasci

APEL DVD ŠIBENIK /
Ostali su bez jedinog kamiona i više ne mogu na intervencije: Sada traže pomoć građana
'DVD Skradin uvijek je spreman pomoći ljudima, životinjama i svojoj zajednici'
Vatrogasci DVD-a Skradin intervenirali su u spašavanju krave koja je upala u rupu s vodom i zbog skliskog te nepristupačnog terena nije mogla sama izaći.
U akciji je sudjelovalo pet vatrogasaca s jednim vozilom, a uz pomoć odgovarajuće opreme i mještana životinju su uspješno izvukli na sigurno.
Nakon intervencije vatrogasci su, zbog visokih temperatura i suše, krave napojili pitkom vodom kako bi im olakšali boravak na pašnjaku.
"DVD Skradin uvijek je spreman pomoći ljudima, životinjama i svojoj zajednici", poručili su.