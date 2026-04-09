Kad priče s ekrana postanu most do srca: Stiže još jedna Konferencija o filmskoj pismenosti

U ponedjeljak, 13. travnja, u Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu bit će održana 2. Konferencija o filmskoj pismenosti u organizaciji Odjela za filmsku pismenost i razvoj publike Hrvatskog audiovizualnog centra.

Ovogodišnja konferencija posvećena je temi filma i mentalnog zdravlja djece i mladih, s naglaskom na važnu ulogu filmske umjetnosti u razumijevanju emocija, poticanju dijaloga i pružanju podrške mladima u suočavanju s izazovima odrastanja. U sklopu Konferencije bit će predstavljena i knjiga "Film i mentalno zdravlje djece i mladih", koja promišlja na koje načine film može djelovati kao snažan alat u prevenciji i prevladavanju poteškoća u mentalnom zdravlju.

Foto: Hrvatski audiovizualni centar

Središnji dio programa čini panel rasprava na kojoj će autori knjige i stručnjaci iz različitih područja ponuditi svoje uvide iz vlastitih profesionalnih perspektiva. Filmološki aspekt predstavit će dr.sc. Nikica Gilić, redoviti profesor filmologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; psihološki aspekt iznijet će spec. kliničke psihologije - psihoterapeutkinja Ida Šamanović; dok će iskustva iz nastavne prakse podijeliti profesorice i filmske edukatorice Marina Zlatarić i Đurđica Radić. Raspravi će se pridružiti i recenzent knjige, dr.sc. Bruno Kragić, filmolog, te glumica i ambasadorica UNICEF-a Mirna Medaković Stepinac, čime će se dodatno obogatiti perspektive o ovoj važnoj temi.

Konferencija posebno naglašava važnost toga da djeca i mladi ne ostanu sami sa svojim osjećajima. Film ima jedinstvenu sposobnost otvoriti prostor za razgovor, dati glas emocijama i pokazati da je u redu tražiti pomoć. Upravo kroz identifikaciju s filmskim pričama, djeca i mladi često pronalaze hrabrost ispričati vlastite.

U sklopu programa bit će predstavljeni i inspirativni primjeri dobre prakse koji već godinama aktivno doprinose razvoju filmske pismenosti. Svoj rad predstavit će Školska družina ZAG, Hrvatska mreža neovisnih kinoprikazivača, Foto video klub Zaprešić te Hrvatski filmski savez kroz projekt deset godina Senzornih projekcija, koji će predstaviti doc. dr. sc. Eva Brlek. Predstavit će se i portal Vrti svoj film, sigurno i edukativno mjesto za korištenje filma u nastavi. Poseban zanimljiv dio programa bit će i premijera animiranog filma Ana i Lovro u svijetu filma - Filmski rodovi autorice Petra Zlonoga.

Ove godine konferencija donosi i novost – po prvi put će Odjel za filmsku pismenost i razvoj publike Hrvatskog audiovizualnog centra dodijeliti Nagrade za izvrsnost u razvoju filmske pismenosti - nacionalno priznanje kojim se prepoznaje i afirmira kvaliteta rada u ovom području. Nagrade obuhvaćaju područja školskog filmskog stvaralaštva, rada filmskih edukatora, razvoja metodičkih materijala te programa poticanja filmske pismenosti i razvoja publike, a bit će dodijeljena i posebna nagrada za izniman doprinos razvoju filmske pismenosti u Hrvatskoj. Nagrade će, uz Mirnu Medaković Stepinac, dodjeljivati i mlada glumica Katja Matković, koja je na filmu utjelovila Paulinu P.

Konferencija je namijenjena svima koji rade s djecom i mladima, kao i onima koji vjeruju u snagu filma kao alata za razumijevanje, povezivanje i osnaživanje novih generacija.

