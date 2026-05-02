dm ulaže u zajednicu: Projekti koji povezuju ljude, štite okoliš i stvaraju jednake prilike sada mogu dobiti dodatnu podršku

Postoje ideje koje ne nastaju u uredima ni na sastancima, nego iz stvarnih života, iz potrebe da se nešto promijeni, popravi ili barem učini malo boljim. To su one ideje koje okupljaju susjede oko zapuštenog parka, koje povezuju generacije kroz zajedničke radionice, koje stvaraju prostor za one koji su često na marginama.

Upravo takve ideje prepoznaje dm kroz svoju inicijativu „Žar za budućnost“, pokrenutu povodom 30 godina djelovanja u Hrvatskoj. Umjesto velikih obećanja, fokus je na konkretnim ljudima i projektima koji već postoje, koji imaju svoju priču i koji mogu rasti ako im se pruži prilika.

Jer realno, većina dobrih projekata nikad ne propadne zbog manjka volje ili entuzijazma. Propadnu jer im nedostaje podrška; financijska, logistička ili jednostavno vidljivost. A to je prostor u kojem ova inicijativa pokušava napraviti razliku.

„Žar za budućnost“ traži projekte koji imaju jasnu društvenu vrijednost, koji okupljaju ljude oko zajedničkog cilja, štite okoliš ili otvaraju vrata jednakim mogućnostima. Ali još važnije, traži one koji uključuju ljude kroz volontiranje, kroz angažman, kroz stvarni rad na terenu. Jer promjene se ne događaju same od sebe, nego kroz male, uporne korake koje netko mora pokrenuti.

30 projekata za 30 godina

Rok za prijave je 15. srpnja 2026., a poziv je otvoren za udruge, ustanove, organizacije i jedinice lokalne samouprave koje već rade ili žele pokrenuti nešto što ima smisla izvan papira. Plan je odabrati 30 projekata, simbolično za 30 godina dm-a u Hrvatskoj, ali i dovoljno konkretno da se osjeti stvarni utjecaj u zajednicama diljem zemlje. Nije riječ samo o brojci, nego o potencijalu, o 30 priča koje bi mogle postati primjeri kako se stvari mogu raditi drugačije.

U cijeli proces uključen je i stručni žiri koji donosi dodatnu težinu odabiru, među kojima su Bruno Šimleša, Dan Špicer i Miroslav Mandić. Njihova uloga nije samo procijeniti projekte, nego prepoznati ono što ima dugoročnu vrijednost te ono što neće nestati nakon jedne sezone ili jednog izvještaja već ostati kao stvarna promjena u zajednici.

Prijava bez kompliciranih procedura

Prijava je pritom jednostavna i dostupna svima koji imaju ideju i volju. Sve počinje na platformi https://www.jednizadrugezajedno.hr/zarzabuducnost/, gdje se može pronaći više informacija o inicijativi, ali i obrazac za prijavu projekta na https://www.jednizadrugezajedno.hr/zarzabuducnost/obrazac-za-prijavu-projekta/. Za one koji žele dodatno pojašnjenje, dostupan je i video vodič koji korak po korak objašnjava proces prijave. Drugim riječima, nema kompliciranih procedura koje bi obeshrabrile, ostaje samo pitanje postoji li ideja koja zaslužuje šansu.

Možda najvažnije u cijeloj priči je to što ovdje nitko ne traži savršenstvo. Ne traži se pitch koji zvuči kao da je izašao iz agencije, niti projekt koji već ima razrađene sve KPI-jeve i komunikacijske strategije. Traži se autentičnost i stvarna potreba, ona koju prepoznaješ kad vidiš ljude kako se okupljaju oko nečega jer im je stalo, ne zato što moraju. I upravo takve inicijative najčešće ostanu nevidljive, jer nemaju resurse da se same izbore za prostor. Ovdje ga mogu dobiti.

U tom smislu, „Žar za budućnost“ je više od natječaja. To je filter za dobre ideje koje inače prođu ispod radara i prilika da se pokaže kako zajednica izgleda kad se stvari rade iznutra, a ne odozgo. Ako ništa drugo, može poslužiti kao mali reality check koliko zapravo ima ljudi koji su spremni nešto pokrenuti i koliko takvih priča postoji oko nas, samo ih treba malo pogurati da postanu vidljive. A kad se to dogodi, stvari se počnu mijenjati brže nego što mislimo...

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i dm-a.