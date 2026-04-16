Ključni izazovi menadžera novog doba: OECD, primjena AI-a, i upravljanje rizicima

Teme koje oblikuju suvremeno poslovanje u uvjetima razvoja umjetne inteligencije bile su u fokusu stručnog razgovora s predstavnicima medija, u organizaciji Udruge za promicanje pametnih industrija i udruge InfoDom.

Naglasak je stavljen na nove izazove za menadžere, uključujući OECD smjernice, primjenu umjetne inteligencije i upravljanje rizicima. Organizatori su pritom istaknuli važnost medija i stručnih udruga u podizanju svijesti o rizicima te informiranju javnosti i poslovne zajednice o ključnim izazovima digitalne transformacije.

U uvodnoj prezentaciji prof. dr. Slavko Vidović, predsjednik Udruge za promicanje pametnih industrija CroSI, predstavio je osam ključnih zakona upravljanja rizicima te govorio o novim izazovima menadžera u kontekstu OECD smjernica, umjetne inteligencije i sve veće međuovisnosti rizika.

"Živimo u vremenu velikih mogućnosti, ali i brzih promjena koje donose nove rizike."

AI mulitiagentski sustavi mogu takve rizike, kao i njihove međuzavisnosti, sagledavati na kompleksne načine, opsežnije nego što čovjek ili cijeli tim ljudi može dokučiti. Zato trebamo koristiti umjetnu inteligenciju i za multidisciplinarno sagledavanje većeg broja rizika i za rješavanje problema koje takvi rizici donose.

U svom izlaganju prof. dr. sc. Ivana Dvorski Lacković s Fakulteta organizacije i informatike predstavila je načine na koje znanost može aktivno participirati u praksi, s posebnim naglaskom na sustave za integrirano upravljanje rizicima.

"Upravljanje rizicima u medijski prostor i fokus javnosti dolazi tek kada nastane ugroza ili neki problem. No o rizicima treba govoriti proaktivno kako bismo ih na vrijeme detektirali i prevenirali. Cilj integriranog upravljanja rizicima nije da stavimo kvačicu i da kažemo da smo ga implementirali. Cilj je da upravljanje rizicima bude poluga koja služi izgradnji dugoročne stabilnosti i otpornosti poduzeća te poduzeće vraća na zacrtani strateški put ako krene u krivom smjeru. Pritom je jako važna proaktivnost od strane poduzeća. Ulazak u OECD će državna i javna poduzeća zakonski primorati da implementiraju integrirano upravljanje rizicima, ali to je važno i za poduzeća koja nemaju regulatornu obvezu. Ključno je shvatiti da upravljanje rizicima nije dodatni administrativni teret niti Excel tablica koja je sama sebi svrha. Integrirano upravljanje rizicima mora biti utemeljeno u prvom redu u čvrstom opredjeljenju uprave poduzeća da se u poduzeću njeguje kultura rizika, u kojoj svaki zaposlenik ima važnu ulogu u procesu upravljanja rizicima, te uloge je svjestan i aktivno participira", istaknula je dr. Dvorski Lacković, koja uz znanstveno proučavanje integriranog upravljanja rizicima ima iskustvo i u upravljanju rizicima u praksi.

Sudionici su zaključili da je upravljanje rizicima danas interdisciplinarno područje koje zahtijeva suradnju menadžera, tehnologa, znanstvenika i donositelja odluka. Umjetna inteligencija, pravilno implementirana i nadzirana, može postati ključni alat u stvaranju otpornijih organizacija i društva. Na brunchu aktivno sudjelovali i novinari te se stvorila ideja da se organiziraju stručne radionice i edukacije o umjetnoj inteligenciji u suradnji javnog, znanstvenog i poslovnog sektora s predstavnicima medija i nevladinih organizacija po načelu 5-Helix.