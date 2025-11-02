Kaos na autocesti! Sudar više vozila, ima ozlijeđenih - stvara se golema kolona

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac ﻿između čvorova Kutina i Križ u smjeru Bregane, ﻿vozi se jednim trakom u koloni od oko 18 kilometara, izvijestio je u nedjelju popodne Hrvatski autoklub (HAK).

U nesreći su prema pisanju medija oko 13,30 sati sudjelovala četiri automobila pri čemu je nekoliko osoba ozlijeđeno.

HAK navodi da su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Istri, Hrvatskom primorju, Lici te Gorskom kotaru.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Gorskom kotaru te na širem riječkom području. Mogući su i odroni.

Povremeno je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama te u zonama gradskih groblja gdje se vozi uz posebnu regulaciju prometa. Na cestama gdje traju radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni.

HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

