Kaos na autocesti! Sudar više vozila, ima ozlijeđenih - stvara se golema kolona
HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama
Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Kutina i Križ u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom u koloni od oko 18 kilometara, izvijestio je u nedjelju popodne Hrvatski autoklub (HAK).
U nesreći su prema pisanju medija oko 13,30 sati sudjelovala četiri automobila pri čemu je nekoliko osoba ozlijeđeno.
HAK navodi da su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Istri, Hrvatskom primorju, Lici te Gorskom kotaru.
Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Gorskom kotaru te na širem riječkom području. Mogući su i odroni.
Povremeno je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama te u zonama gradskih groblja gdje se vozi uz posebnu regulaciju prometa. Na cestama gdje traju radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni.
HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
POGLEDAJTE VIDEO Širi se nezadovoljstvo među brodarima u Splitu: Ostaju bez vezova na dvije godine