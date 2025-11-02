U crnom kombiju projurio kao metak, za njim tri policijska auta s rotirkama: 'Da ne vjeruješ...'

Scene gotovo pa filmske policijske potjere zatekle su stanovnike zagrebačke Svete Klare u nedjelju ujutro, tijekom koje je osumnjičenik kombijem sletio u kanal.

"Muž i ja na semaforu stojimo kod trgovine u Laništu i ispred nas Jadranskom avenijom prema Rotoru projuri kombi, sigurno 200 na sat - kao metak. Desetak sekundi za njim projuri policijski auto s rotacijom, pa još jedan, pa još jedan. Mi stojimo na semaforu i gledamo, za nepovjerovati. Pola 9, nedjelja ujutro", ispričala je za Net.hr čitateljica, koja je svjedočila nesvakidašnjoj sceni na nedjeljno jutro u metropoli.

Na fotografijama koje smo dobili od čitatelja vidi se nekoliko policijskih vozila na terenu, kao i crni kombi koji je završio u odvodnom kanalu.

Foto: Čitateljica/net.hr

Foto: Čitateljica/net.hr

Foto: Čitateljica/net.hr

Zagrebačka policija nam je potvrdila da su vozača pokušali zaustaviti zbog sumnje na krijumčarenje ljudima, no oglušio se na njihove zvučne i svjetlosne signale.

"Zbog brze i neoprezne vožnje vozač je izgubio nadzor nad vozilom i sletio s kolnika u odvodni kanal. Nakon toga je pokušao pobjeći, međutim u tome nije uspio, već su ga policijski službenici uhitili", kažu iz policije.

Sve su osobe iz spornog vozila privedene u službene prostorije te slijedi kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti.

Tijekom potjere nitko nije ozlijeđen.

