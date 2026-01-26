Stotine kamiona blokiralo promet na granici s Hrvatskom: Ostaju tamo 'do daljnjeg'

Više stotina kamiona blokiralo je prijevoz roba na više graničnih prijelaza iz Bosne i Hercegovine prema Republici Hrvatskoj u znak prosvjeda jer vozači iz te zemlje na prostoru Europske unije ne mogu boraviti duže od 90 dana tijekom šest mjeseci.

Kako su izvijestili organizatori prosvjeda, ali i iz Saveza auto-moto klubova u BiH sa sjedištem u Mostaru, blokiran je samo teretni, a ne i putnički promet.

Mirko Ivanović, koordinator Konzorcija Logistike BiH, koja okuplja prijevoznike iz regije, za prosvjede u Gradiški rekao je da će trajati do daljnjeg. "Odnosno do ispunjenja naših zahtjeva, tako je planirano i dogovoreno“, rekao je Ivanović.

Od blokade ne odustaju

Na graničnom prijelazu Bijača također je organiziran prosvjed. Tamošnji koordinator Mario Odak rekao je da vozači neće odustati od blokade. Kamioni se nalaze stotinjak metara od graničnih prijelaza. Nesmetan prolaz omogućen je za putnički promet, hitne slučajeve, vojne i transporte lijekova te prijevoz žive stoke.

Prosvjednici ističu da je razlog prosvjeda novo pravilo Europske unije prema kojem profesionalni vozači mogu boraviti na teritoriju EU samo 90 dana u šest mjeseci.

Prosvjedi su dio zajedničke, regionalne akcije u koju bi se trebali uključiti i vozači kamiona iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Iz Vanjskotrgovinske komore BiH upozorili su da bi blokada mogla ozbiljno utjecati na domaće gospodarstvo i izvoz. Predsjednik VTK BiH Ahmet Egrlić kazao je da, iako Komora podržava zahtjeve prijevoznika, radikalne mjere koje ugrožavaju protok roba nisu prihvatljive. Prema njegovim riječima, 73 posto ukupnog izvoza BiH ide na tržište EU, što dodatno naglašava ozbiljnost situacije.

