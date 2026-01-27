Kako do povrata poreza: Riječ je o stotinama milijuna eura! Porezna otkrila sve detalje

Porezna uprava na upit Net.hr objavila je detaljan vodič za godišnji obračun povrata poreza.

U prošloj godini je za 964.907 građana proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2024. godinu.

Povrat poreza dobilo je njih 843.797, a ukupno je isplaćeno 405.529.172,68 eura.

Pravo na povrat poreza

Iz Porezne uprave pojašnjavaju da pravo na povrat poreza imaju zaposlene osobe i umirovljenici kojima su tijekom godine obračunavani porezi bez korištenja svih zakonom propisanih olakšica, kao i građani koji su radili samo dio godine ili su imali promjene u visini primitaka.

Posebno pravo na povrat imaju mlade osobe, porezni obveznici do 25 godina koji ostvaruju povrat 100 % plaćenog poreza na dohodak, dok osobe od 26 do 30 godina imaju pravo na povrat 50 % plaćenog poreza.

Također, povrat mogu ostvariti roditelji i uzdržavatelji djece, osobe koje uzdržavaju članove obitelji te osobe s invaliditetom, ako tijekom godine nisu u potpunosti iskoristili osobni odbitak te hrvatski državljani, povratnici u RH koji su neprekidno boravili u inozemstvu najmanje dvije godine.

Porezna prijava

Godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH) za 2025. obvezno podnose porezni obveznici koji su u 2025. ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti u tuzemstvu i inozemstvu (obrtnici, slobodna zanimanja i dr.) i porezni obveznici - rezidenti za dohodak od nesamostalnog rada koji, su prema posebnom zakonu, ostvarili kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi.

S obzirom na to da zakonski rok za podnošenje godišnje porezne prijave u veljači 2026. pada u neradni dan (subota, 28. veljače), rok za podnošenje godišnje porezne prijave za 2025. godinu je 2. ožujka 2026. godine.

Porezna uprava napominje kako godišnju poreznu prijavu ne podnose građani, porezni obveznici koji su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim, budući da se na njih primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak na temelju podataka s kojima Porezna uprava raspolaže.

"Međutim, ako isti žele iskoristiti olakšice propisane Zakonom, a za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima, primjerice o podacima o uzdržavanoj djeci jer nisu upisana na Obrascu PK ili podacima o danim darovanjima na temelju kojih se može uvećati osobni odbitak, obvezni su do 2. ožujka 2026. podnijeti Obrazac ZPP-DOH", napominju iz Porezne.

Porezni obveznici koji su ostvarili dohodak iz inozemstva nisu dužni predati poreznu prijavu ako su podatke o ostvarenom dohotku i plaćenom porezu na dohodak u inozemstvu prijavili na propisanim obrascima (Obrazac JOPPD i Obrazac INO-DOH). Porezna napominje kako je pri utvrđivanju dohotka iz inozemstva potrebno uzeti odredbe međunarodnih ugovora koji su na snazi, a koji imaju prednost pred odredbama tuzemnog Zakona.

Porezni tretman za mlade do 30 godina

Godišnji porez na dohodak koji se utvrđuje prema godišnjoj poreznoj osnovici umanjuje se fizičkim osobama do 25 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću) i to za 100 % razmjernog dijela porezne obveze koja se odnosi na plaću.

Fizičkim osobama od 26 do 30 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću) za 50 % razmjernog dijela porezne obveze koja se odnosi na plaću.

Umanjenje se koristi za cijelo porezno razdoblje u kojem obveznik navršava određenu godinu života. Dakle, pravo na navedeno umanjenje imaju sve fizičke osobe do 30 godina života koje ostvaruju plaću.

Ako te osobe nisu obveznici podnošenja godišnje porezne prijave, pravo na povrat poreza uplaćenog tijekom poreznog razdoblja po osnovi plaće utvrdit će Porezna uprava po službenoj dužnosti rješenjem u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2025. godinu bez obveze podnošenja Obrasca ZPP-DOH.

Na temelju godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2024. godinu, 232.594 mladih osoba ostvarilo je pravo na povrat više uplaćenog poreza na dohodak. Od toga je 93.464 osoba do 25 godina kojima je ukupnom isplaćeno 98.713.888,90 eura, te 139.130 osoba od 26 do 30 godina života od kojima je ukupno isplaćenog 118.770.460,25 eura povrata poreza.

Sukladno praksi iz prethodnih godina, povrati poreza za 2025. započet će u svibnju, a iz Porezne uprave napominju da će se izvršavati kontinuirano, onim poreznim obveznicima koji ispunjavaju uvjete za povrat, a prema redoslijedu kojim će se izdavati rješenja.

