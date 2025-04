U svibnju ponovno izlazimo na izbore. Ovog puta lokalne, koji su ujedno deseti lokalni izbori u Hrvatskoj od 1990. godine.

U Republici Hrvatskoj ima ukupno 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, i to:

428 općina,

127 gradova,

20 jedinica područne (regionalne) samouprave (županija) te

Grad Zagreb koji ima poseban status grada i županije.

U svima njima održat će se lokalni izbori.

Koga biramo na lokalnim izborima?

Na lokalnim izborima biramo nositelje izvršne vlasti u lokalnim jedinicama odnosno općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike.

U županiji koja ima više od 250 tisuća stanovnika i gradu koju ima više od 100 tisuća stanovnika, župan i gradonačelnik imaju dva zamjenika.

U županiji koja ima do 250 tisuća stanovnika i gradu ili općini koja ima od 10 tisuća do 100 tisuća stanovnika kao i u gradu koji je sjedište županije, župan i gradonačelnik odnosno općinski načelnik imaju jednog zamjenika. Svi zamjenici biraju se zajedno s njima na izborima.

Na izborima biramo i članove predstavnička tijela lokalnih jedinica odnosno članove općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba.

U nekim mjestima, pripadnici nacionalnih manjina birat će zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika, odnosno župana iz redova pripadnika nacionalnih manjina te će se birati zamjenici općinskih načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda u mjestima gdje pripadnici hrvatskog naroda čine manjinsko stanovništvo.

Nakon provedenih izbora i konstituiranja predstavničkih tijela, u nekim će se mjestima održati dopunski izbori na kojima će pripadnici i pripadnice nacionalnih manjina moći birati predstavnike u vijećima i skupštinama iz reda pripadnika nacionalnih manjina.

Predstavnička tijela

Broj članova predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave je neparan, a određuje se ovisno o broju stanovnika, i to tako da predstavničko tijelo:

➔ županije:

- s više od 300.000 stanovnika, ima 47 članova,

- s više od 200.000 do 300.000 stanovnika, ima 41 člana

- s više od 100.000 do 200.000 stanovnika, ima 37 članova,

- s više od 60.000 do 100.000 stanovnika, ima 31 člana,

- do 60.000 stanovnika, ima 27 članova,

➔ općine i grada

- s više od 300.000 stanovnika, ima 47 članova,

- s više od 200.000 do 300.000 stanovnika, ima 41 člana,

- s više od 100.000 do 200.000 stanovnika, ima 31 člana,

- s više od 60.000 do 100.000 stanovnika, ima 27 članova,

- s više od 35.000 do 60.000 stanovnika, ima 21 člana,

- s više od 20.000 do 35.000 stanovnika, ima 19 članova,

- s više od 10.000 do 20.000 stanovnika, ima 15 članova,

- s više od 2.500 do 10.000 stanovnika, ima 13 članova,

- s više od 1.000 do 2.500 stanovnika, ima 9 članova,

- do 1.000 stanovnika, ima 7 članova.

Tko raspisuje lokalne izbore?

Vlada Republike Hrvatske raspisuje izbore za članove predstavničkih tijela jedinica i za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike. Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana. Redovni lokalni izbori održavaju se treće nedjelje u svibnju svake četvrte godine.

Premijer Andrej Plenković objavio je da je Vlada danas raspisala izbore. Odluka stupa na snagu sutra, pa od 15. travnja počinju teći svi rokovi.

Prvi krug ovih izbora očekuje nas 18. svibnja, a u jedinicama u kojima će to biti to potrebno, drugi krug održat će se dva tjedna kasnije. Postoji i mogućnost održavanja trećeg kruga izbora, ponovno dva tjedna nakon drugog kruga.

Kako se kandidirati na lokalnim izborima?

Kandidate i kandidacijske liste mogu predložiti političke stranke i birači odnosno kandidacijska lista grupe birača. Politička stranka mora biti registrirana u Republici Hrvatskoj u trenutku raspisivanja izbora kako bi mogla predložiti članove i kandidate.

Birači koji predlažu kandidate za izvršna tijela (općinski načelnik, gradonačelnik, župan te njihovih zamjenika) i kandidacijske liste za članove predstavničkih tijela (općinska i gradska vijeća te županijske skupštine) moraju prikupiti potpise birača za kandidaturu.

Foto: Zakon o lokalnim izborima Zakon o lokalnim izborima propisuje broj potpisa potreban za kandidiranje članova predstavničkih tijela

Foto: Zakon o lokalnim izborima Zakon o lokalnim izborima propisuje broj potpisa potreban za kandidaturu općinskog načelnika, gradonačelnika i župana

Stranke moraju prikupiti potpise birača za kandidaturu općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika. S druge strane, potpise ne trebaju skupiti kako bi kandidirali liste za članove predstavničkih tijela jedinica.

Potpis mogu dati samo birači koji imaju prebivalište u jedinici (na području općine, grada odnosno županije) u kojoj se provode izbori. Birač može svojim potpisom podržati više kandidacijskih lista odnosno kandidatura unutar svoje jedinice.

Podatke o potrebnom broju potpisa birača objavit će Državno izborno povjerenstvo na svojim stranicama kada se raspišu izbori.

Tko ne može biti kandidat na lokalnim izborima?

Za izvršna i predstavnička tijela ne mogu se kandidirati:

policijski službenici, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama RH te

osobe koje su pravomoćnom sudskom presudom osuđene za kazneno djelo na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili im je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom.

Također, nitko se ne može istovremeno kandidirati za općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika i za župana, ni za njihove zamjenike. U slučaju istovremene kandidature, županijsko izborno povjerenstvo pozvat će kandidata da se u roku od 24 sata izjasni o tome koju kandidaturu prihvaća, a ako se ne izjasni rješenjem će poništiti kandidaturu za općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika.

Predaja lista za lokalne izbore

Kandidacijske liste i kandidature moraju biti predane nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Kada nadležno izborno povjerenstvo zaprimi kandidacijske liste i kandidature, provjerit će jesu li one podnesene sukladno zakonskim odredbama i obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva. Ako uoči određene nedostatke, pozvat će podnositelja da ih ispravi u pravilu u roku od 48 sati.

Nakon što utvrdi pravovaljanost svih kandidacijskih lista, odnosno kandidatura, nadležno izborno povjerenstvo sastavit će zbirne liste pravovaljanih kandidatura te ih objaviti u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje. Tada započinje izborna kampanja.

