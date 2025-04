Pavle Kalinić u utrci za gradonačelnika: 'Nikad bolje, nikad mlađe, kampanja se kuha, bit će nešto'

Uoči nadolazećih lokalnih izbora razgovaramo s kandidatima za gradonačelnike najvećih gradova. Nakon razgovora s Ivicom Lovrićem gost RTL-a Danas je Pavle Kalinić, nezavisni kandidat za gradonačelnika Zagreba.

Kako ste?

Nikad bolje, nikad mlađe.

Je li se pretkampanja već zahuktala?

Ide to polako, kuha se, ali bit će to nešto.

Vidjeli smo danas uhićenje Mile Kekina, ona kaže da ga se koristi za napad na gradsku vlast. Šta vi kažete na to?

Uvijek vam je tako. Kad nekoga uhite onda kreće priča da ga hapse iz političkih razloga. Mislim da to što se tiče njega i nisu baš politički razlozi. Osobno smatram da je to uporno skretanje s pravih tema. U Zagrebu je to skretanje s tema prometa, mjesta u jaslicama, vrtićima, sigurnosti u školama itd

Je li vam sporan tajming oko ovog slučaja?

Svi tajminzi su sporni u RH jer je pravosuđe jednostavno presporo. jednostavno se stvari ne događaju. Ali imate puno važnih stvari. Recimo meni bi bila prava tema zbog čega INA nije vraćena u vlasništvo RH. A to je pokojni Dobrinić već bio postavio, nije trebalo ništa jer sve je složeno bilo. Međutim, nitko nije trznuo na to.

Kako gledate na slučaj Hipodrom i hoće li to utjecati na izbore u Zagrebu?

Ne znam hoće li utjecati, ali što se tiče gospodina Nobila on je tu sigurno u pravu jer on u taj proces ne bi ni ušao da nije bio 100 posto siguran. Tu se radi o 105 zaštitara koji su velika većina ako ne i svi bili fiktivno, odnosno provlačeno je da oni kao odrađuju posao. Međutim to će pokazati sudski proces. Tu se radi od preko dva milijuna eura i to će sud morati pokazati. Ne možemo prejudicirati. Ali ja sam siguran, a ja toliko poznam gospodina Nobila i nije on baš netko tko bi istrčavao negdje gdje nije siguran da je priča čista do kraja.

Da se vratimo na pretkampanju. Šuška se da ste u pregovorima s nekim od ostalih kandidata?

Ima kandidata, pregovara se, nešto se već uspjelo dogovoriti. Bit će to objavljeno već idući tjedan.

Što konkretno? Možete na otkriti nešto?

Ne sada, kad je tiše onda se te stvari lakše rješavaju. Inače već je potpisan sporazum s gospodinom Žagarom i još su neki ljudi u pregovorima.

Je lit o gospodin Goluža ili Bernardić? Tko vam je prihvatljiv?

Gledate, ovdje nema ideologije. Ovo su lokalni izbori. I ovdje je pitanje da li znaš riješiti problem kad pukne cijev ili kako spriječit da ta cijev uopće ne pukne ili kako zaštititi djecu u školi. Kako da djeca budu zaštićena od kuće do škole i od škole do kuće. To su pitanja, ideologije tu nema. Je li netko lijevo ili desno - to ne igra ovdje.

