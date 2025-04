Što ako Josipa Pleslić ex Rimac pobijedi na izborima? ''Ne mora strahovati, evo i zašto'

Josipa Pleslić, prije Rimac, vraća se u politiku. Nekadašnja dužnosnica HDZ-a i sadašnja USKOK-ova optuženica najavila je ulazak u utrku za gradonačelnicu Knina.

S više detalja o ovom, čak i za Hrvatsku, nesvakidašnjem potezu, javila se reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić.

Ako Pleslić zaista na izborima u svibnju ponovno osvoji Knin, po svemu sudeći može mirno čekati kraj mandata i ne mora strahovati od hrvatskog pravosuđa. Mlinarić ističe da je više razloga za to.

Mogla bi odraditi cijeli mandat?

"Uhićena je prije četiri i pol godine, a do danas ne samo da nije počelo suđenje, već nije potvrđena niti jedna optužnica u tri slučaja koji se vode protiv nje. Pravnu bitku već više od godinu dana vode njezini odvjetnici koji tvrde da su dokazi u ta tri slučaja, a najzanimljivije su poruke između nje i Gabrijele Žalac, nezakoniti. Iako je sud do sada nekoliko puta rekao da su dokazi i poruke zakoniti, primjerice u najvećem slučaju Vjetroelektrane. No, konačne odluke još uvijek nema", objašnjava RTL-ova reporterka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tužiteljstvo s druge strane tvrdi da su to poruke iz kojih se vidi modus operandi na koji je Josipa Pleslić sređivala usluge sebi i bliskim osobama. U tim se porukama spominju i inicijali premijera, AP. Sam Andrej Plenković rekao je da mu se čini da bi se moglo raditi o njemu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tu su i poruke s glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem gdje se nazivaju "radosti" i "lipa", iako one nisu dio ovog slučaja. Drugi razlog zašto bi Josipa Rimac, ako osvoji izbore, mogla biti mirna je sporost hrvatskog pravosuđa.

Foto: Pixsell Josipa Rimac, Gabrijela Žalac

Što ako je osude?

"Razgovarala sam s nekoliko odvjetnika i oni tvrde da sve i da sutra počne suđenje, vrlo je teško očekivati pravomoćnu odluku do 2029. Za nepravomoćnu presudu čeka se u prosjeku dvije godine, još godina i pol do tri za pravomoćnu. I to je argument zbog kojeg bi Pleslić također mogla dočekati mandat do kraja", navodi Mlinarić.

Podsjeća da nekadašnja "kninska kraljica" nije jedina, ima još onih koji imaju sudske postupke i koji su se kandidirali na nadolazećim lokalnim izborima. "Za sve njih po sili zakona mandat prestaje ako bi bili pravomoćno presuđeni na kaznu zatvora pa čak i ako je ona uvjeta, i čak ako se može zamijeniti radom za opće dobro", zaključuje RTL-ova reporterka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa