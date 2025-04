Ivica Lovrić progovorio o 'napadu' preko noći: 'To su neki botovi, iz Indije i Pakistana'

Predsjednik stranke Plavi grad i kandidat za gradonačelnika Zagreba Ivica Lovrić bio je gost u RTL-u Danas te je s njim razgovarala Dajana Šošić.

Na našem portalu net.hr pitali smo građane za koga će glasovati u utrci za Zagreb. U jednom trenutku vi ste prešli u uvjerljivo vodstvo.

Mi se moramo ograničiti od toga. Stajali smo dobro do sinoć, a preko noći su se očito neki botovi, iz Indije i Pakistana ili odakle već, uključili i otišli u veliku prednost. Zagrepčani ne glasuju preko noći. To nam se nije prvi put dogodilo, očito se netko bavi prljavom kampanjom.

Ali se tvrdi da su to botovi u vašu korist.

Nije u našu korist, jer kad vam netko daje nerealnu prednost, to nije u vašu korist. Mi smo jučer stajali dobro temeljem glasova Zagrepčana, a onda se to preko noći pokvarilo i mi smo na to upozorili. Nije to prvi put, nego već drugi.

Na koga sumnjate?

Netko se time bavi, nekome je stalo da bude nered u zagrebačkim izborima i da se plavom Zagrebu nanese šteta.

Konkretno netko od kandidata?

Teško mi je reći, ne bih uperio prstom, ali očito postoji među nama netko tko se bavi prljavom kampanjom.

Jeste li vi to radili drugima?

Mi to ne radimo drugima, ali ćemo jasno i transparentno upozoravati na to.

Grad je pun vaših plakata, doduše, neki s neobičnim porukama - "Gradimo dva mosta, gradimo tramvajske pruge". Pretpostavljam da ne gradite ništa tako i da je to stilska figura. Ali tko vas financira, tko stoji iza vas?

Gradit će se vrlo brzo. Kad je u pitanju promet, napravili smo fantastičnu studiju koja je neka vrsta početka gradnje velikih gradskih projekata. Što se tiče financiranja, stranka ima brojno članstvo, donacije članova, tu su i članarine. Sve ćemo objaviti.

Hoće li sve biti transparentno?

Bit će, mi ćemo u izvješću DIP-u objaviti sve, tu ima i tvrtki iz grada Zagreba, vidjet ćete sve.

Metro je vaša obećanje, ali i obećanje Milana Bandića. Jeste li preuzeli tu njegovu ideju?

Metro je projekt koji se osmišljava i o kojem se u Zagrebu razmišlja oko 60 godina. Tad su bile prve ideje, i nema rješenja prometnih gužvi u tipovima grada kao što je Zagreb ako nema efikasnog javnog prijevoza. U zadnje vrijeme, zadnjih godinu dana, završena su tri metroa: u Solunu, u Kataniji i u Sofiji, a sva tri su financirana europskim novcem. I sad je idealno vrijeme za tako veliki projekt jer ih Europa sufinancira s 80 posto.

Često kritizirate gradsku vlast zbog problema otpada i prometa. Zašto niste na tome radili ranije kad ste bili dio gradske strukture?

Ja sam 12 godina bio prošli ured za obrazovanje, kulturu i sport i jako sam se bavio svojim poslom. Spomenut ću samo više od 100 sagrađenih i dograđenih škola, od šest gradskih bazena, Muzej suvremene umjetnosti, 47 vrtića i tu smo bili izuzetno uspješni.

Ali složit ćete se da je dio problema naslijeđen.

Problemi s prometom prvenstveno nastaju dolaskom Tomislava Tomaševića na vlast. Zbog niza njegovih nelogičnih poteza i devastacije ZET-a. ZET je 2019. godine prevezao 268 milijuna putnika, a lani svega 150 milijuna.

Je li Milan Bandić radio dobar posao?

Milan Bandić je radio puno bolji posao od Tomaševića. Grad je bio čist, otpad se odvozio tri puta tjedno, Zrinjevac je radio svoj posao, Zagrebačke ceste su proizvodile 180 tisuća tona asfalta, sad duplo manje.

Je li vam to uteg u kampanji?

Prednost u uteg mi je što sam radio kao pročelnik gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport i rado bih o tome pričao. Na tom sam mjestu bio 12 godina, neka građani sude. Ponosan sam.

Spominje se udruživanje kandidata.

Mi smo se prekjučer udružili s izuzetnom stranom blok umirovljenika zajedno, a u Zagrebu su četvrtina stanovnika umirovljenici. To su izuzetno ranjiva skupina o kojoj se izuzetno malo vodi briga, naročito zadnjih 4 godine. Ova vlast ne vodi brigu o umirovljenicima.

Je li netko od preostalih kandidata za koaliciju?

Dobro su nam došli, postoji platforma "Plavi grad", rado ćemo prihvatiti one koji su konstruktivni i koji nisu ekstremi. Mi zastupamo zagrebačku centralističku politiku i koji su i lijevo i desno, samo nam ekstremi nisu prihvatljivi.