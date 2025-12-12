Zbog Thompsona se mijenja vozni red trajekta: Pogledajte objašnjenje Jadrolinije

Jadrolinija je na trajektnoj liniji Zadar-Preko privremeno promijenila red plovidbe za 12. i 13. prosinca.

Tako će polazak iz luke Gaženica u petak i subotu, umjesto u 23 sata, biti u 23:59, piše.

Izmjena polaska zanimljiva je upravo što se zadnji polazak poklapa sa završetkom koncerta Marka Perkovića Thompsona koji će se održati u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića.

Zahtjev lokalne zajednice

Iz Jadrolinije su za Index potvrdili da promjena nije povezana s vremenskim uvjetima, već da su ju uveli na zahtjev lokalne zajednice.

"Jadrolinija redove plovidbe redovito prilagođava potrebama otočnih zajednica, i to na temelju zahtjeva samih stanovnika otoka. Bilo da je riječ o kulturnim događanjima, koncertima, sprovodima ili drugim prigodama koje su otočanima važne, prilagodbe polazaka i povrataka omogućuju im da na vrijeme stignu na kopno, prisustvuju događaju i vrate se na otok po njegovu završetku”, rekli su iz Jadrolinije.

Dodali su da je zahtjev stigao iz Općine Preko, ali nisu konkretno spomenuli Thompsonov koncert kao razlog. Navode da se promjena odnosi na događanja na kopnu i potrebe otočana, što se vremenski poklapa s održavanjem velikih javnih manifestacija u Zadru.

Iz Jadrolinije ističu da se ovakve prilagodbe provode redovito te da su dio nastojanja da se otočanima olakša svakodnevni život i pristup sadržajima na kopnu.

