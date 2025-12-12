Thompson se obratio obožavateljima uoči spektakla u Zadru: Jedna stvar je strogo zabranjena

Popularni pjevač Marko Perković Thompson (59) večeras će održati prvi od dva koncerta u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića, a sudeći po objavama na društvenim mrežama, vlada ogroman interes. Uoči samog događaja, na svom je Instagram profilu podijelio ključne organizacijske informacije kako bi spektakl protekao u najboljem redu.

Uz impresivnu noćnu fotografiju dvorane na Višnjiku snimljenu iz zraka, Thompsonov tim objavio je detaljan raspored za posjetitelje. Vrata dvorane otvaraju se već u 18 sati, dok koncert počinje u 20 sati, a fanovima se preporučuje što raniji dolazak kako bi se izbjegle gužve. U objavi su precizno navedeni i ulazi za različite sektore – tribine, parter i VIP lože, uz napomenu da ulaznica vrijedi samo za jedan ulaz. Posebno je naglašena stroga zabrana unosa pirotehničkih sredstava i drugih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost, uz poruku: "Čuvajmo jedni druge!"

Ovaj koncert dio je velike turneje kojom Thompson promovira svoj novi album "Hodočasnik", objavljen u lipnju ove godine. Nakon što je ljetos okupio stotine tisuća ljudi na koncertima u Zagrebu i Sinju, euforija se očito preselila i u Zadar.

Da je interes zaista golem, najbolje svjedoče komentari ispod objave. Obožavatelji u posljednji trenutak pokušavaju doći do ulaznica, raspitujući se o prodaji karata za parter i VIP zone, što potvrđuje da se za ovaj glazbeni događaj tražila karta više. Sudeći po atmosferi, Zadar večeras i sutra očekuje pravi glazbeni doživljaj.