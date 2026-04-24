Mladi SDP-ovac preuzeo barokni grad: 'Lovro nije samo budućnost Varaždina, on je budućnost Hrvatske'

Mladi varaždinski političar, 28-godišnji Lovro Lukavečki, izabran je danas za predsjednika Gradske organizacije SDP-a Varaždina, poručivši kako stranka mora biti još snažnija, glasnija i hrabrija. Lukavečki, koji je i predsjednik Gradskog vijeća Varaždina te član predsjedništva SDP-a Hrvatske, istaknuo je da se trenutačno oni koji vode Grad suočavaju s kontinuiranim pritiscima, podmetanjima i destrukcijom.

"Vjerujem da je SDP jedina ozbiljna brana takvoj politici koja je ostavila dubok trag u povijesti Varaždina. Vjerujem da SDP može biti predvodnik građanske progresivne opcije koja održava i reflektira vrijednosti i stavove naših Varaždinki i Varaždinaca", istaknuo je i dodao:

"Pred nama je turbulentno razdoblje u kojem ćemo pokazati da možemo biti brana takvoj politici, ali i da možemo još osnažiti našu organizaciju", rekao je. Lukavečki je istaknuo i da u nadolazećem razdoblju namjerava povećati prisutnost SDP-a na terenu te povećati broj novih ljudi.

Oglasio se i Jakšić

"Nove generacije će donijeti jednu novu energiju, novi impuls u našu stranku", poručio je Lukavečki, dodajući da je svjestan da se od SDP-a očekuje da bude predvodnik promjena u Varaždinskoj županiji.

Potpredsjednik Sabora i SDP-a Mišel Jakšić rekao je da je Varaždin jedan od najsvjetlijih primjera u Hrvatskoj te izrazio uvjerenje da će novo vodstvo nastaviti uspješan smjer.

"Kao SDP-ovcu mi je ogroman ponos da to ide na generator SDP-a jer taj generator je ostvario sjajne rezultate u Varaždinu i sigurno je da nam je taj generator potreban i za pobjedu u Varaždinskoj županiji, i za pobjedu u Hrvatskoj", kazao je Jakšić.

"Lovro je budućnost Hrvatske"

Saborski zastupnik i dosadašnji predsjednik varaždinskog SDP-a Miroslav Marković ocijenio je da je Lukavečki "prirodan nasljednik" te izrazio nadu i uvjerenje da će varaždinski SDP voditi u pravom smjeru.

"Nemam nikakav strah da on to neće napraviti", kazao je Marković, dok je varaždinski gradonačelnik, SDP-ov Neven Bosilj istaknuo važnost uključivanja mladih u politiku.

"Lovro nije samo budućnost grada Varaždina, Lovro je budućnost Hrvatske", zaljučio je.

