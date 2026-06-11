Od Francuske do Amerike: Izaberite najljepši hrvatski dres na Svjetskim prvenstvima

Desetljećima su dresovi hrvatske nogometne reprezentacije s crveno-bijelim kvadratićima bili najposebniji. Gdje god su se pojavili, svijet je znao - to su Hrvati! No, na ovom Svjetskom prvenstvu stigao nas je hladan tuš.

Jedan od najuglednijih sportskih medija The Athletic, novi dizajn hrvatskog dresa, od njih 48 na prvenstvu, na listi najljepših proglasio je najmanje lijepim, na zadnjem 48-om mjestu.

U nastavku donosimo kronološki pregled dresova koje je hrvatska reprezentacija nosila na svim Svjetskim prvenstvima u povijesti, od povijesne Francuske 1998. do prvenstva u Americi 2026. godine.

Koji hrvatski dres vam je najljepši?

U našoj anketi glasajte koji vam je najljepši:

Koji je najljepši hrvatski dres sa Svjetskih nogometnih prvenstava? U Francuskoj 1998. (Lotto) U Japanu i Južnoj Koreji 2002. (Nike) U Njemačkoj 2006. (Nike) U Brazilu 2014. (Nike) U Rusiju 2018. (Nike) U Katru 2022. (Nike) U Americi, Kanadi i Meksiku 2026. (Nike)

Francuska 1998.

Na prvom Mundijalu na kojemu je Hrvatska nastupila, u Francuskoj 1998. godine, Vatreni su pod vodstvom legendarnog Miroslava Ćire Blaževića oduševili i rezultatom (broncom), i dresovima. Boban, Šuker, Asanović, Prosinečki, Jarni i ostali pronijeli su svijetom vijoreće crvene kvadratiće na bijeloj podlozi.

Foto: HNS

Japan i Južna Koreja 2002.

Četiri godine poslije na Svjetskom prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji dres su krasili pravilni i simetrični crveno-bijeli kvadrati s plavim detaljima na bokovima.

Foto: HNS

Njemačka 2006.

Hrvatski dresovi sa Svjetskog prvenstva 2006. godine neodoljivo podsjećaju na one s prvog nastupa Hrvatske na velikim natjecanjima. Bilo je to 1996. godine na Euru u Engleskoj. Dvadeset godina nakon, u Njemačkoj, Vatreni su se pod vodstvom velikog Zlatka Cice Kranjčara svijetu ponovno predstavili uz klasičan i vrlo čist dizajn s velikim poljima koja se protežu preko cijelih rukava.

Foto: HNS

Brazil 2014.

Na Svjetskom prvenstvu u Brazilu Vatreni su igrali u crvenim rukavima i s upečatljivim V-izrezom. Brazilska ekspedicija bila je inspirirana prvim hrvatskim dresom iz 1990. godine.

Foto: HNS

Rusija 2018.

U Rusiji 2018. godine, uz najveći rezultat u povijesti hrvatskog nogometa, vatrene dresove krasili su i najveći kvadrati ikad, s blago nazubljenim rubovima i crvenim rukavima.

Foto: HNS

Katar 2022.

Četiri godine nakon moskovskog srebra, Vatreni stižu u Katar gdje su osvojili broncu u nepravilno razbacanim crvenim kvadratićima s puno bijelog prostora na prsima.

Foto: HNS

SAD, Meksiko, Kanada 2026.

Ovoga Mundijala Vatreni će nositi dres kojeg su modni kritičari iz The Athletica žestoko popljuvali. Kažu da je "igranje s kultnim hrvatskim kockicama pravi hod po žici" te da su "dizajneri nažalost ovoga puta pali s te žice", da su kvadrati premali, a bijeli prostor po sredini - "glup". Naravno, Hrvatima je hrvatski dres, kakav god bio ipak najdraži.

Foto: HNS

U RTL-u Danas u 19.00 sati također vam donosimo prikaz domaće garniture hrvatskih dresova koje smo nosili na Svjetskim prvenstvima. U našoj anketi glasajte koji vam je najljepši, a rezultate ćemo objaviti na kraju emisije, a možete ih pratiti i na našem portalu.