Snijeg više ne stvara probleme, ali HAK šalje drugo upozorenje: Evo koje su ceste zatvorene

Iako je snijeg prestao padati, iz HAK-a upozoravaju da su kolnici i dalje mokri i skliski. Dodaju i da su moguće poledice zbog niskih temperatura, osobito na nadvožnjacima i mostovima.

I dalje je prisutna opasnost od odrona na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju pa iz HAK-a vozače pozivaju na oprez, ali i da vožnju prilagode uvjetima. Zimska je oprema i dalje nužna.

Zbog poboljšanja vremena, danas je otvorena autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje te autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica. Može se prometovati Krčkim i Paškim mostom, ali i cestama Maslenica-Zaton Obrovački te Bakar - Novi Vinodolski.

Olujni vjetar mjestimice stvara probleme

Zbog olujnog vjetra za sav su promet i dalje je zatvorena Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene te županijska cesta između Svetog Jurja i Krasna.

DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag otvorena je samo za osobna vozila, a na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika te na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle.

Ostale zabrane prometa zbog zimskih uvjeta

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na cestama:

Gorski kotar:

DC3 Zdihovo-Delnice-Gornje Jelenje-Kikovica

DC32 Prezid-Delnice

DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin

DC203 Brod na Kupi-Delnice

DC305 Parg-Čabar

DC549 Vrata-Fužine

DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja

ŽC5030 Platak-Kamenjak

ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje

ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak

ŽC5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo

ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine-Vrata-Bukovac

ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk

ostale županijske i lokalne ceste na području Vrbovskog, Delnica, Čabra i Gornjeg Jelenja

Lika (dio Karlovačke županije):

DC1 Draganić-Karlovac-Vaganac-Udbina-Ondić-Gračac; Dugopolje-Klis

DC23 Josipdol-Kapela-Žuta Lokva-Senj

DC25 Korenica-Lički Osik

DC42 Josipdol-Grabovac

DC50 Žuta-Lokva-Lički Osik-Gospić

DC52 Špilnik-Korenica

DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Petrovo Selo

DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje

DC429 Selište Drežničko-Prijeboj

DC522 Udbina-Gornja Ploča

ŽC5203 Dobroselo-Srb

ŽC5217 Donji Lapac-Mazin

na svim županijskim i lokalnim cestama na području Senja, Krasnai Korenice.

Splitsko-dalmatinska županija:

DC1 Dugopolje-Klis

DC8 Dubci-Marušići

DC39 Aržano-Svib

DC56 Gizdavac-Kočinje Brdo-Klis

DC58 Labin-Prgomet-Ljubitovica

DC62 Šestanovac-Zagvozd

DC219 Obrovac Sinjski-GP Bili Brig

DC220 Tijarica-Kamensko

Smirivanje vremena

Prema DHMZ-u, danas će se djelomično se smanjiti naoblaka, osobito na Jadranu gdje će biti više sunčanih razdoblja. Na jugu će još mjestimice padati kiša, ponajprije u prvom dijelu dana, dok će u unutrašnjosti postupno prestajati snijeg.

Navečer se u zapadnim krajevima očekuje novo naoblačenje uz mogućnost za slabu oborinu.

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a prema poslijepodnevu će okrenuti na jugozapadni i južni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima, no postupno će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak, a potkraj dana na sjevernom dijelu i na jugozapadni vjetar.

Najviša dnevna temperatura bit će od 0 do 5 °C u unutrašnjosti te između 7 i 12 °C na Jadranu.

