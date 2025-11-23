Snijeg više ne stvara probleme, ali HAK šalje drugo upozorenje: Evo koje su ceste zatvorene
I dalje je prisutna opasnost od odrona na Jadranskoj magistrali i cestama u gorju pa iz HAK-a vozače pozivaju na oprez, ali i da vožnju prilagode uvjetima
Iako je snijeg prestao padati, iz HAK-a upozoravaju da su kolnici i dalje mokri i skliski. Dodaju i da su moguće poledice zbog niskih temperatura, osobito na nadvožnjacima i mostovima.
I dalje je prisutna opasnost od odrona na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju pa iz HAK-a vozače pozivaju na oprez, ali i da vožnju prilagode uvjetima. Zimska je oprema i dalje nužna.
Zbog poboljšanja vremena, danas je otvorena autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje te autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica. Može se prometovati Krčkim i Paškim mostom, ali i cestama Maslenica-Zaton Obrovački te Bakar - Novi Vinodolski.
Olujni vjetar mjestimice stvara probleme
Zbog olujnog vjetra za sav su promet i dalje je zatvorena Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene te županijska cesta između Svetog Jurja i Krasna.
DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag otvorena je samo za osobna vozila, a na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika te na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle.
Ostale zabrane prometa zbog zimskih uvjeta
Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na cestama:
Gorski kotar:
- DC3 Zdihovo-Delnice-Gornje Jelenje-Kikovica
- DC32 Prezid-Delnice
- DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin
- DC203 Brod na Kupi-Delnice
- DC305 Parg-Čabar
- DC549 Vrata-Fužine
- DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja
- ŽC5030 Platak-Kamenjak
- ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje
- ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak
- ŽC5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo
- ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine-Vrata-Bukovac
- ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk
- ostale županijske i lokalne ceste na području Vrbovskog, Delnica, Čabra i Gornjeg Jelenja
Lika (dio Karlovačke županije):
- DC1 Draganić-Karlovac-Vaganac-Udbina-Ondić-Gračac; Dugopolje-Klis
- DC23 Josipdol-Kapela-Žuta Lokva-Senj
- DC25 Korenica-Lički Osik
- DC42 Josipdol-Grabovac
- DC50 Žuta-Lokva-Lički Osik-Gospić
- DC52 Špilnik-Korenica
- DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Petrovo Selo
- DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje
- DC429 Selište Drežničko-Prijeboj
- DC522 Udbina-Gornja Ploča
- ŽC5203 Dobroselo-Srb
- ŽC5217 Donji Lapac-Mazin
- na svim županijskim i lokalnim cestama na području Senja, Krasnai Korenice.
Splitsko-dalmatinska županija:
- DC1 Dugopolje-Klis
- DC8 Dubci-Marušići
- DC39 Aržano-Svib
- DC56 Gizdavac-Kočinje Brdo-Klis
- DC58 Labin-Prgomet-Ljubitovica
- DC62 Šestanovac-Zagvozd
- DC219 Obrovac Sinjski-GP Bili Brig
- DC220 Tijarica-Kamensko
Smirivanje vremena
Prema DHMZ-u, danas će se djelomično se smanjiti naoblaka, osobito na Jadranu gdje će biti više sunčanih razdoblja. Na jugu će još mjestimice padati kiša, ponajprije u prvom dijelu dana, dok će u unutrašnjosti postupno prestajati snijeg.
Navečer se u zapadnim krajevima očekuje novo naoblačenje uz mogućnost za slabu oborinu.
Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a prema poslijepodnevu će okrenuti na jugozapadni i južni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima, no postupno će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak, a potkraj dana na sjevernom dijelu i na jugozapadni vjetar.
Najviša dnevna temperatura bit će od 0 do 5 °C u unutrašnjosti te između 7 i 12 °C na Jadranu.
