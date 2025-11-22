Kaos na jugu, zapelo više vozača pa i BMW: 'Godišnje okupljanje ljetnih guma...'

Diljem Hrvatske snijeg i orkanski vjetar stvaraju probleme na cestama. Na brzoj cesti Solin-Klis i dionica Klis-Dugopolje vlada kaos zbog nepripremljenih vozača.

Mnogi su vozači zanemarili upozorenja o dolasku hladnije fronte pa su na put krenuli s ljetnim gumama. Na društvenim mrežama Crometea objavili su video s naslovom "Godišnje okupljanje ljubitelja ljetnih guma - tik do Splita".

Na njemu se čuje komentar iz automobila: "Evo, tu je godišnje okupljanje ljubitelja ljetnih guma. Vozači BMW-a su ostali već ranije dolje, a dalje ne izgleda kao da će se proći - ne zbog uvjeta na cesti nego ljudi koji su zapeli, koji ne mogu dalje. Dobro je, Crossland je zape..."

Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je da je u 11.55 sati, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i prometnog zastoja, privremeno zatvorena brza cesta u smjeru Solin-Klis radi uklanjanja više vozila koja su ostala zaustavljena na kolniku.

"Policijski službenici i druge žurne službe na mjestu su događaja kako bi se uklonila vozila i kako bi se promet što prije ponovno uspostavio. Do završetka postupanja promet se preusmjerava na okolne prometne pravce. S obzirom na pogoršane vremenske prilike i stanje na cestama, apeliramo na sve vozače da bez propisane zimske opreme ne prometuju vozilima", naveli su iz policije.

Iako Dalmacija inače nije u zoni obavezne zimske opreme od 15. studenog do 15. travnja, kada se proglašavaju zimski uvjeti (snijeg ili poledica), zimska oprema postaje obavezna i na tim dionicama, piše Slobodna Dalmacija.

Najgore u Kamenskom i Aržanu

"Situacija je zasad dobra, prohodno je. Od tri sata smo na terenu, najgore je u Kamenskom i Aržanu, sve drugo je donekle u redu. U Kamenskom ima deset-petnaest centimetara snijega. Zasad sve držimo pod kontrolom, ali jak vjetar stvara malo problema", rekao je za Slobodnu Dalmaciju vozač ralice, Dušan Jagnjić iz Košuta.

Olujni vjetar stvara probleme

Snažan vjetar u Rijeci doveo je do izvanredne situacije u kojoj je zatvorena dionica državne ceste koja prolazi novom trasom ispod ZTC-a.

Naime, snažan udar vjetra odnio je adventski šator koji je bio postavljen ispred trgovačkog centra. U tijeku je sanacija i uspostava prometa.

Preporuka je odgoditi putovanje

Stručnjaci preporučuju odgađanje putovanja dok traju zimski uvjeti. Ako je putovanje pak neizbježno, obavezno je koristiti zimske gume, ali i provjeriti ispravnost automobila kako bi se smanjio rizik.

Važno je pripaziti da su sva stakla osušena i očišćena, kao i prilagoditi brzinu uvjetima na cesti. Obavezno je držati razmak među vozilima, ali i izbjegavanje pretjecanja i korištenja mobitela, piše Autoportal.

Upozorenje iz HAK-a

Iz HAK-a su pozvali vozače na oprez zbog zimskih uvjeta na cestama.

Zbog zimskih uvjeta kamioni i dalje ne mogu prometovati prema moru, a zbog vjetra je zatvorena i autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje te Krčki i Paški most.

Olujni vjetar stvara probleme i na Jadranskoj magistrali pa je zatvorena cesta između Senja i Svete Marije Magdalene, kao i županijske ceste Sveti Juraj-Krasno te Siverić-Vrlika u mjestu Miočić.

POGLEDAJTE VIDEO: Ralice spremne, skladišta soli puna: Evo kako se Hrvatske autoceste spremaju za snijeg