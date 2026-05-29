HDZ žestoko prozvan, a onda su im i poručili: 'U deset dana skupili smo 30.000 potpisa'

Saborska zastupnica stranke Možemo! Ivana Kekin izjavila je u petak kako je deset dana 30.000 građana potpisalo peticiju "Javno zdravstvo DA, Medikol NE!", te najavila početak višetjedne kampanje prikupljanja potpisa na štandovima diljem Hrvatske.

"U deset dana stranka Možemo skupila je 30.000 potpisa kojima se se od HDZ-a traži da 'odmah kupi PET-CT uređaje za javne bolnice i prestane s višemilijunskim isplatama Medikolu", rekla je Kekin na konferenciji za novinare ispred štandova na Trgu bana Jelačića na kojima počinje fizičko sakupljanje potpisa.

Kazala je da su sakupljeni potpisi dokaz da "pravedno javno zdravstvo" nije tema koja dijeli građane, već da oko zdravstva postoji "visoki konsenzus u društvu".

Najavila je da će se razgovori s građanima nastaviti još dva do tri tjedna. Dodala je i da će Možemo na temelju potpisa tražiti i odgovore u Saboru, među ostalim osnivanjem istražnog povjerenstva.

Kako ističe, Medikol nije jedini, zbog čega stranka traži da se "slični lukrativni aranžmani" prekinu i s drugim privatnim tvrtkama. Za primjer kako to izgleda u praksi pročitala je svjedočanstvo kćeri onkološkog bolesnika koji se 15 mjeseci liječi u jednoj zagrebačkoj bolnici.

Sukus svega, rekla je, da onkološki bolesnici "koji su cijeli život ulagali u zdravstvo", kad im zaista treba pomoć, moraju za nužne preglede plaćati privatnicima. "Kako smo do toga došli", zapitala se i odgovorila, "tako da se godinama strateški odljeva novac iz javne kase u privatne džepove".

'Poslušajte građane'

Navela je da se od premijera Andreja Plenkovića i HDZ-a zahtijeva da "poslušaju građane i kupi tri PET-CT uređaja koji koštaju devet milijuna eura, a prestanu isplaćivati "godišnje po 20 milijuna eura" Medikolu, kako pokazuju podaci HZZO-a. Kako je rekla za Hinu, točan iznos se ne zna jer ga "nitko ne želi reći" i jer su, kako su joj rekli, "dio podataka uništili".

Na odgovor Medikola da Možemo bez dokaza iznosi optužbe na teret privatnog zdravstva, Kekin uzvraća da problem nije u privatnom zdravstvu, a već u poliklinikama koje više od desetljeća "imaju pravo da vrše pretrage za kojim se isplaćuju višestruki iznosi od onih koliko bi trebalo da se ta usluga osigura unutar javnog sustava".