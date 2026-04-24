Investments Forum 2026 okupio najistaknutije hrvatske poduzetnike u Esplanadi

Nastup jednog od najistaknutijih hrvatskih poduzetnika, predsjednika uprave Atlantic Grupe Emila Tedeschog, obilježio je završni dio Investments Foruma 2026 u hotelu Esplanade Zagreb izazvavši golemi interes sudionika.

Od mnogobrojnih panela treba izdvojiti i one o energetici, turizmu i nekretninama, kao i prezentacije o nacionalnom brendiranju i investicijskom zlatu.

Na središnjem panelu sudjelovala su četvorica CEO-a, predsjednici uprava Ericsson Nikola Tesla, Končara, OTP banke i Telemacha s kojima je o liderstvu i digitalnoj transformaciji razgovarao RTL-ov urednik i voditelj Tomislav Jelinčić.

Od malog poduzeća do regionalne kompanije

Emil Tedeschi, koji je od malog distributerskog poduzeća izgradio snažnu regionalnu kompaniju, sudionicima je ponudio jedinstvenu perspektivu o izgradnji dugoročne vrijednosti u turbulentnim vremenima.

Govorio je o upravljanju rastom kroz akvizicije i inovacije te o održavanju konkurentnosti na europskom i globalnom tržištu, naglasivši važnost strateškog pozicioniranja kompanija u novoj ekonomskoj realnosti.

Kao jedan od najdugovječnijih CEO u regiji, dotaknuo se i uloge liderstva te izazovima rada s novim generacijama zaposlenika, pritom posebno istaknuvši povjerenje kao ključnu sastavnicu uspješnog vođenja.

Kompanija i košarkaški tim

U nešto opuštenijem tonu, usporedio je vođenje kompanije s upravljanjem sportskim kolektivom, zaključivši kako je, zbog brojnih ograničenja, ponekad zahtjevnije voditi košarkaški tim nego poslovni sustav.

Govoreći o tehnološkim promjenama, naglasio je kako ih prihvaća, ali uz nužan oprez zbog njihove nesavršenosti i potrebe za kontrolom. Istaknuo je da se u donošenju odluka često oslanja na intuiciju i osobno iskustvo, dodajući kako bi se, čak i u slučaju poslovnog neuspjeha, ponovno podigao i krenuo dalje.

Kao zanimljiv osobni detalj naveo je neostvarenu želju za nastupom u rock bendu, čime je dodatno približio svoju osobnost publici u dupkom ispunjenoj dvorani.

