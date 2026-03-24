Inspekcija kaznila poznati dubrovački kafić, ali bilo je uzalud... Procurilo i tko su moćni vlasnici

Turistička inspekcija Državnog inspektorata kaznila je ugostiteljski objekt na Velikoj Buži u Dubrovniku zbog nedozvoljenog rada na terasi, doznaje Dubrovački dnevnik.

Nadzorom je utvrđeno kako ugostitelj obavlja djelatnost na temelju ishođenog rješenja za ‘objekt jednostavnih usluga na klupi’, ali i da isti ugostitelj obavlja djelatnost na terasi za što nema ishođeno rješenje, potvrdili su iz Državnog inspektorata za Dubrovački dnevnik.

Slijedom utvrđenog, turistički su inspektori ugostitelju izdali rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti na terasi. Za povredu propisa prekršajno je sankcioniran i oduzeta mu je imovinska korist ostvarena prekršajem.

Inspektori su zatim obavili još dva nadzora kontrole. Prvom provedenom kontrolom utvrđeno je da ugostitelj poštuje mjeru zabrane. Međutim, drugom je utvrđeno da ugostitelj ne poštuje mjeru zabrane, odnosno utvrđeno je da ugostitelj ponovno obavlja djelatnost na terasi. Zbog svega je pokrenut postupak prisilnog izvršenja rješenja koji je još u tijeku, potvrdili su iz Državnog inspektorata.

Bar na Buži u vlasništvu detektivske agencije

Dubrovački dnevnik piše kako je spomenuti ugostiteljski objekt u vlasništvu privatne detektivske agencije. Naime, na natječaju Grada Dubrovnika za dodjelu dozvole za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru za lokaciju Velike Buže natjecala su se dva društva - ‘Trgovina Buža’ d.o.o. iz Dubrovnika i ‘Sirius Intelligence’ d.o.o. iz Zagreba.

Oba društva su povezana preko Kate Stijačić, koja se navodi među osnivačima trgovačkih društava, s tom razlikom što je u dubrovačkom društvu jedini osnivač i direktor, a u zagrebačkom društvu navodi se među osnivačima uz Marija Frlana i Josipu Palac.

Dubrovačko društvo 'Trgovina Buža' povuklo je svoju ponudu, pa je ponuda zagrebačke detektivske agencije 'Sirius Intelligencea' ocijenjena kao najpovoljnija, uz godišnju naknadu od 11 tisuća eura.

Tko je Mario Frlan?

Mario Frlan je nekadašnji visokopozicionirani obavještajac koji je bio na čelu zagrebačkog centra Protuobavještajne agencije (POA). Frlan je smijenjen nakon afere u kojoj je utvrđeno kako je novinarku Helenu Puljiz ispitivao o odnosima tadašnjeg predsjednika Stjepana Mesića sa suradnicima, ali i o podacima koji bi mogli kompromitirati Mesića u predstojećoj predizbornoj kampanji.

Nakon odlaska iz državne obavještajne službe, nastavlja se baviti sigurnošću, ali u privatnom sektoru. Osnovao je detektivsku agenciju koja sada vodi i bar na Buži, a ima i nekoliko firmi za poslovno i cyber savjetovanje.

Prošle je godine USKOK, nakon provedene istrage, podigao optužnicu protiv petorice osumnjičenih i jedne tvrtke zbog sumnji u odavanje tajnih podataka MUP-a i namještanje natječaja za nabavu informatičke opreme. Tereti ih se zbog zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na to nedjelo te primanja i davanja mita. Među optuženima su Mario Frlan i poduzetnik Dinko Palac za kojega se sumnja da je preko Frlana dolazio do povjerljivih informacija iz policijskog sustava.

S Dinkom Palcem, Frlan je član društva 'Osojnik Bellevue d.o.o.', piše Dubrovački dnevnik. U detektivskoj agenciji 'Sirius Intelligence d.o.o.' koja je nositelj odobrenja na pomorskom dobru za Bužu, uz Maria Frlana i Katu Stijačić je još i Josipa Palac, inače kćer Dinka Palca.

Detektivi vode kafić

Na službenim stranicama detektivske agencije koja vodi kafić na Buži navodi se kako je osnovana 2006. godine u Zagrebu. Navode i kako se njihov rad temelji na iskustvima kriminalista, stečenih tijekom dugogodišnjeg rada u sustavu Ministarstva unutarnjih poslova i sigurnosnih službi RH.

Agencija nudi 'maksimalnu diskreciju' dok provodi razne usluge poput: pronalaska tragova i osoba, detektiranja počinitelja inkriminiranih radnji, provjere lojalnosti zaposlenika, provjere lažnih bolovanja, digitalne forenzike, protuprislušnog pregleda prostora, utvrđivanja nevjere partnera i slično.

