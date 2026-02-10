Još niste otvorili besplatni račun u banci? Evo koliko ih je to već napravilo i na što trebate biti spremni

S prvim danom 2026. na snagu je stupila velika promjena u bankama. Građani imaju pravo na besplatan račun za redovna primanja, kao što su plaće, mirovine, stipendije, novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti. Provjerili smo koliko je takvih računa otvoreno do sada, kakav je interes građana kao i koja procedura za aktivaciju ove pogodnosti.

Iz Ministarstva financija za Net.hr potvrdili su da su zaključno sa 6. veljače otvorena 81.883 računa koji uključuju paket besplatnih usluga. Ovaj podatak potvrđuje interes građana i korištenje zakonske mogućnosti koja im je stavljena na raspolaganje, kao i to da su banke osigurale dostupnost ovih računa za svoje klijente, komentiraju iz Hrvatske udruge banaka za Net.hr.

Da bi se dobio besplatni račun, klijent treba podnijeti zahtjev i osobno doći u poslovnicu ili nekoga opunomoćiti.

"Razlog nije tehnički - da se ne može digitalno to ugovoriti, napominju iz HUB-a, nego taj što klijentima trebaju dati točne i potpune informacije o sadržaju paketa, razlikama u odnosu na ono što su do sad imali i koje usluge nisu uključene u besplatni paket. Sve to, navode, klijenti trebaju znati prije nego donesu odluku da žele otvoriti besplatni račun.

Što sve građani dobivaju?

Kada je riječ o uslugama digitalnog bankarstva koje banke nude u okviru paketa besplatnih usluga, dostupni podaci upućuju na to da većina banaka omogućuje besplatno internet bankarstvo.

Ako se netko odluči na besplatan račun, svejedno može ugovoriti dodatne usluge. Banke će ih naplatiti prema uobičajenim cjenicima i to bez posebnih ili prikrivenih troškova.

"Dakle, paket besplatnih usluga ne ograničava potrošača u korištenju drugih proizvoda i usluga banke", pojašnjavaju iz Ministarstva financija.

Kako do besplatnog računa?

Za ostvarivanje prava na paket besplatnih usluga potrebno je banci podnijeti zahtjev.

Iz Ministarstva financija potvrdili su nam da od banaka očekuju da omoguće pravo na besplatni paket usluga bez nepotrebnog otežavanja, a naročito ako se radi o starijim i teško pokretnim ljudima.

"U tom smislu, banke bi trebale omogućiti da se zahtjevi mogu podnijeti i putem opunomoćenika, uključujući i na temelju posebnih punomoći, u skladu s važećim propisima i svojom poslovnom praksom", ističu iz ministarstva.

Napominju da mora odgovoriti na zahtjev u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.

"Od 2. srpnja 2026. ovaj će rok biti skraćen na 10 radnih dana. Banka ne smije otvaranje računa uvjetovati ugovaranjem dodatnih usluga, a postupanje protivno taj zabrani predstavlja teži prekršaj banke", ističu iz ministarstva.

Dodaju i vrlo važnu stvar - ako netko zatraži besplatni račun u banci preko koje je i do sad primao plaću, mirovinu ili druga primanja, banka mu je dužna omogućiti nastavak korištenja istog broja računa za plaćanje (IBAN-a).

Pitali smo i najveće banke koliko je ljudi zatražile besplatni paket.

OTP banka

OTP banka je do 6. veljače imala 6200 otvorenih paketa besplatnih usluga.

"OTP banka se odlučila za opciju uključenja internetskog bankarstva u Paket besplatnih usluga jer mobilno bankarstvo zahtjeva dodatne sigurnosne mjere i postavke kako bi zadovoljila sve izazovnije ostvarenje kibernetičke sigurnosti i održavanje i kontinuirano unapređenje samog sustava", poručuju iz te banke.

Potvrđuju da i oni traže da klijenti osobno dođu ili putem opunomoćenika.

Erste banka

U Erste banci navode da je nešto više od 10.700 klijenata podnijelo formalni zahtjev, odnosno aktiviralo paket besplatnih usluga. Među njima je 67 umirovljenika.

Navode i što sve besplatni paket nudi:

otvaranje, vođenje i zatvaranje računa za plaćanje, polaganje i podizanje gotovog novca na račun za plaćanje u poslovnici ili bankomatu,

osim obrade kovanog novca, priljev nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija u eurima,

izdavanje debitne kartice i njezino korištenje, uključujući i plaćanje debitnom karticom na prodajnim mjestima,

obuhvaća usluge internetskog bankarstva George.

"Korisnici paketa besplatnih usluga, ako to žele, mogu koristiti i mobilno bankarstvo George. U probnom periodu do 31. ožujka 2026. korisnici besplatnog paketa mogu mobilno bankarstvo koristiti besplatno, dok će im se od 1. travnja 2026. za tu uslugu naplaćivati naknada u iznosu od 1,5 eura, odnosno 0,15 eura za umirovljenike", pojašnjavaju iz Erste banke.

Da bi otvorili besplatni račun, klijenti Erste banke mnogu to napraviti u bilo kojoj njihovoj poslovnici. I oni prihvaćaju specijalnu punomoć ako netko ne može osobno doći.

Privredna banka Zagreb

Do dana 7. veljače u Privrednoj banci Zagreb (PBZ) ugovoreno 28.703 paketa besplatnih usluga koji uključuju i korištenje internetske aplikacije On-line bankarstva (PBZ digitalnog bankarstva). I oni traže da se osobno dođe, a prihvatit će i punomoć ako ona već postoji u banci.

Hrvatska poštanska banka

U Hrvatskoj poštanskoj banci (HPB) je do 8. veljače prihvaćeno oko 14.000 zahtjeva, a paket besplatnih usluga i ovdje uključuje besplatno korištenje internet bankarstva.

Ova banka, prihvaća zahtjev i e-maila, ako klijent ima evidentiranu i verificiranu e-adresu u poslovnoj mreži ove banke.

"HPB preporučuje klijentima da se prije podnošenja zahtjeva jave zbog savjetovanja i provjere potrebne dokumentacije te najprimjerenijeg načina predaje zahtjeva. Banka je dostupna klijentima u poslovnoj mreži diljem Hrvatske, putem Kontakt centra i e-maila, kako bi im pružila potpunu podršku i jasne informacije potrebne za donošenje odluke, a sve u skladu s njihovim preferencijama", napominju iz HPB-a.

Iz Zagrebačke banke nisu otkrili koliko je do sada otvoreno besplatnih računa, ali navode da je u besplatnom paketu dostupno i korištenje internetskog bankarstva e-zabe i m-tokena. Napominju da je za ugovaranje m-tokena potrebno u poslovnici zatražiti aktivacijski i identifikacijski ključ.

Iz ZABA-e dodaju da građani za otvaranje besplatnih usluga trebaju doći u bilo koju poslovnicu.

