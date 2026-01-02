Pripremite se na moguće gužve! Stigla nova promjena, hoćete li otići do banke?

Građani od petka u bankama mogu podnijeti zahtjev za aktivaciju računa za redovna primanja s besplatnim paketom usluga.

Podsjetimo, s prvim danom 2026. na snagu je stupio Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu. Cilj je osigurati građanima besplatan račun za redovna primanja, kao što su plaće, mirovine, stipendije, novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti i sl.

