Pripremite se na moguće gužve! Stigla nova promjena, hoćete li otići do banke?
Dio odgovora objavit ćemo u RTL-u danas u 16.30 sati
Građani od petka u bankama mogu podnijeti zahtjev za aktivaciju računa za redovna primanja s besplatnim paketom usluga.
Podsjetimo, s prvim danom 2026. na snagu je stupio Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu. Cilj je osigurati građanima besplatan račun za redovna primanja, kao što su plaće, mirovine, stipendije, novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti i sl.
