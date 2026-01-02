FREEMAIL
Pripremite se na moguće gužve! Stigla nova promjena, hoćete li otići do banke?

Pripremite se na moguće gužve! Stigla nova promjena, hoćete li otići do banke?
Foto: Sandra Simunovic/pixsell/Ilustracija

Dio odgovora objavit ćemo u RTL-u danas u 16.30 sati

2.1.2026.
11:24
danas.hr
Sandra Simunovic/pixsell/Ilustracija
Građani od petka u bankama mogu podnijeti zahtjev za aktivaciju računa za redovna primanja s besplatnim paketom usluga.

Podsjetimo, s prvim danom 2026. na snagu je stupio Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu. Cilj je osigurati građanima besplatan račun za redovna primanja, kao što su plaće, mirovine, stipendije, novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti i sl. 

Pitamo vas

Zato u našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas": "Planirate li otići do banke i zatražiti besplatan račun?"

Odgovore pišite na Facebook stranici našeg portala, a dio ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Stiže besplatan račun u bankama: 'Možete pristupiti bez dodatnih troškova'

Pripremite se na moguće gužve! Stigla nova promjena, hoćete li otići do banke?