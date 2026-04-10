HZZ objavio podatke o (ne)zaposlenosti u Hrvatskoj: U ovoj struci najviše je novih radnih mjesta

Krajem ožujka ove godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ) registrirano je 75.931 nezaposlenih, najniže od rujna lani, a to je i za 16,3 posto ili 14.798 osoba manje nego u ožujku 2025. godine, pokazuju HZZ-ovi podaci.

U odnosu na veljaču, broj nezaposlenih smanjen je za 9,6 posto ili 8.061 osobu. Prema dnevnim podacima HZZ-a, trenutno je na zavodu registrirano 71.677 nezaposlenih, a oglašeno je 18.237 slobodnih radnih mjesta.

Tijekom ožujka u evidenciju nezaposlenih novoprijavljena je 10.075 osoba, što je 1,6 posto manje nego u ožujku 2025. godine. Pritom je 7.065 ili 70,1 posto došlo iz radnog odnosa. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i 262 osobe iz redovitoga školovanja (2,6 posto) te 2.748 iz neaktivnosti (27,3 posto).

Prema podacima HZZ-a, iz evidencije nezaposlenih izašlo je 18.136 osoba, što je 14,7 posto više nego u ožujku 2025. godine. Od toga su zaposlene 11.784 osobe, i to 11.066 ili 93,9 posto na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 718 osoba ili 6,1 posto na temelju drugih poslovnih aktivnosti.

Turizam i trgovina prednjače

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnoga odnosa najčešće je u djelatnosti smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 2.843 osobe ili 25,7 posto. Slijedi trgovina na veliko i malo s 1.375 osoba ili 12,4 posto te prerađivačka industrija s 1.307 osoba ili 11,8 posto.

U ožujku su 6.352 osobe brisane iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga, npr. izlaska iz radne snage (umirovljenje, uključenje u redovito školovanje), nepridržavanja zakonskih odredbi (ne traže aktivno posao, neraspoloživi za rad), odjave s evidencije i dr.

Najviše novozaposlenih u Dalmaciji, Osijeku i Zagrebu

Gledano po županijama, u zapošljavanju su predvodili Splitsko-dalmatinska županija (1.817 osoba ili 16,4 posto od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Osječko-baranjska županija (1.037 osoba ili 9,4 posto) te Grad Zagreb (997 osoba ili 9,0 posto).

Ujedno, i najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj županiji 12.916 (ili 17,0 posto od ukupnoga broja u Hrvatskoj), Osječko-baranjskoj županiji (9.523 ili 12,5 posto) i Gradu Zagrebu (9.395 ili 12,4 posto), a najmanji u Ličko-senjskoj županiji (889 ili 1,2 posto).

U ožujku ove godine 25.212 osoba ili 33,2 posto od ukupnoga broja nezaposlenih, koristile su novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade povećao se u usporedbi s istim mjesecom 2025. godine za 6,2 posto ili 1.483 osobe.

U ožujku je preko usluga Zavoda oglašeno 13.058 radnih mjesta, kroz koje su iskazane potrebe za 21.472 radnika. Broj traženih radnika smanjio se za 6,4 posto u odnosu na isti mjesec lani.

POGLEDAJTE VIDEO: Jakovina kod Mojmire: 'U SAD-u dolazi do velike promjene i to je najlošija vijest za Izrael'