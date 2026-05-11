Je li industrija nesvjesno saveznik piratizacije? HUDI otvorio ključno pitanje digitalne ekonomije

Na ovogodišnjim Danima komunikacija održan je panel Pirates 1 – Industry 0: Are We Helping Piracy? by HUDI, koji je okupio relevantne stručnjake iz medijske, telekom i digitalne industrije s ciljem otvaranja važne rasprave o suvremenim izazovima piratizacije i ulozi industrije u njezinu suzbijanju. Panel je moderirao Matej Lončarić, predsjednik Radne skupine za digitalnu pretplatu i streaming pri HUDI-ju.

Raspravu su vodili stručnjaci iz različitih segmenata industrije: Ivan Benc (Direktor TV proizvoda i sadržaja, Hrvatski Telekom), Filip Jelavić mag. iur. (Glavni tajnik, HUPIS) te Miruna Herovanu (Izvršna direktorica, Audiovisual Anti-Piracy Alliance, AAPA).

U fokusu rasprave bila su pitanja utječe li fragmentirano korisničko iskustvo i kompleksnost pristupa sadržaju na rast piratizacije, ali i može li oglašivački ekosustav, možda i nenamjerno, pridonositi održavanju piratskih modela.

Novi industrijski pristup

Sudionici panela istaknuli su potrebu za novim industrijskim pristupima koji problem piratizacije ne promatraju isključivo kroz regulatornu perspektivu, već kao tržišni i tehnološki izazov koji zahtijeva suradnju više dionika.

"Suzbijanje piratstva nije odgovornost jedne industrije ili pojedinačnih aktera već je riječ o zajedničkom izazovu koji zahtijeva koordinirani pristup svih dionika. Moramo učiti iz primjera tržišta koja su uspješno smanjila piratstvo, ulagati u dostupnost i kvalitetu sadržaja te zajedno graditi održiv digitalni ekosustav u kojem legalne opcije postaju prvi i najjednostavniji izbor korisnika", izjavio je Matej Lončarić, voditelj panela.

Poseban naglasak stavljen je na važnost dijaloga između izdavača, platformi, telekoma, oglašivača i nositelja prava kako bi se razvili održivi modeli distribucije sadržaja, smanjila šteta za industriju te istovremeno unaprijedilo korisničko iskustvo. Panel je dodatno potvrdio poziciju HUDI-ja kao relevantnog aktera u otvaranju strateških tema koje oblikuju budućnost digitalnog tržišta.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Izvršni odbor HUDI čine Igor Cenić, član upravnog odbora Hanza Medije, Marin Katušić, direktor monetizacije, Index promocija, Tonko Weissmann, izvršni potpredsjednik i član uprave RTL-a Hrvatska, Domagoj Repač, direktor digitalnog odjela Nove TV, Miran Pavić, osnivač i direktor Telegram Media Grupe te Zoran Turković, izvršni direktor i član uprave u 24sata i predsjednik HUDI-ja.

O HUDI-ju: Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI) vodeće je strukovno udruženje za okupljanje online medija i svih ostalih industrija koje sudjeluju u digitalnom oglašavanju. Osnovali su je Hanza Media, Index promocija, Nova TV, RTL Hrvatska, Styria i Telegram Media Grupa.

