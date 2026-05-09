Može li Hrvatska stati na kraj problemu? 'Godišnje gubimo oko 100 milijuna eura'

Možemo li pobijediti piratstvo - samo je jedno od pitanja panela "Pirati 1 - Industrija 0" na Danima komunikacija koji se održavaju u Rovinju.

Uz glasove iz medijske, telekom i industrijske sfere, panel stavlja piratstvGo "na optuženičku klupu". Cilj je definirati koje je tijelo u Hrvatskoj nadležno za kontrolu piratstva. Trenutačno je za to zadužena carina, no pitanje je - je li to dovoljno.

"U Hrvatskoj se piratizira oko 30 do 40 posto sadržaja. To znači da godišnje gubimo oko 100 milijuna eura, to znači da država zbog PDV-a gubi oko 25 milijuna eura. Zapravo je za anti-piracy u Hrvatskoj zadužena Carina. Kako bismo omogućili da Carina radi svoj posao i da zaštitimo cijelu industriju i kako bismo mogli više ulagati u sadržaj, kreativne industrije, organizirali smo ovaj panel. Ovo je samo prvi čin koji radimo kako bismo se borili protiv piratizacije i kako bismo omogućili da naša industrija i cijeli ekosustav raste", naveo je Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja CME Adria.

