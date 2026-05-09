Član antifašistkinja o zločinima nakon oslobođenja Zagreba: 'Još uvijek su se vodile borbe'

Napeto je bilo na savskom nasipu, ima privedenih, uživo se javila Ana Mlinarić. Nekoliko privedenih, riječ je osobama koje su kršile javni red i mir. Ovdje je još nekoliko desetaka prosvjednika, uzvikuju parole i puštaju Thompsonove pjesme.

Razgovaramo sa Sašom Vejzagićem, članom Mreže antifašistkinja Zagreba.

Čuli smo prosvjednike koji kažu da je manifestacija Trnjanski kresovi u suprotnosti s Domovinskim ratom. Kako na to odgovarate?

Ovo je manifestacija koja slavi antifašizam i Dan oslobođenja Grada Zagreba od fašizma i kvislinške Nezavisne države Hrvatske. Ovo nema nikakve veze sa Domovinskim ratom niti ga propitkuje niti ga dovodi u pitanje niti ga adresira. Ne znam kako odgovoriti na te kritike osim da nisu utemeljene.

Ovih dana se još iz krugova Domovinskog pokreta spominjalo, zločini koji su se dogodili nakon oslobođenja Zagreba, kako na to odgovarate?

Nakon oslobođenja Zagreba rat je na ovim područjima trajao još tjedan dana. Stvari koje su se dešavale u okolici se moraju gledati u kontekstu toga da su se dešavale još uvijek i vodile borbe protiv ustaških i njemačkih formacija koje su se povlačile i još uvijek vrlo krvoločno borile na područjima pogotovo oko Zagreba i u Sjevernoj Hrvatskoj.