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Hrvatska gradi svoju poziciju na karti europskih longevity destinacija

Hrvatska gradi svoju poziciju na karti europskih longevity destinacija
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Foto: Mario Borščak/HGK

Cilj konferencije Longevity Stories je otvaranje prostora za uspostavu prvih konkretnih partnerstava i poslovnih modela u sektoru longevity ekonomije

2.7.2026.
12:39
danas.hr
Mario Borščak/HGK
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Globalna wellness ekonomija iznosi 6,8 bilijuna dolara godišnje prema Global Wellness Institutu, a Longevity je jedan od najbrže rastućih segmenata ove industrije. Koncept longevity ekonomije međutim sve više nadrasta wellness i promatra se kao interdisciplinarno područje koje povezuje preventivnu zdravstvenu skrb, zdrav način života, dugovječnost i kvalitetu života. Sve šira primjena koncepta otvara prilike u zdravstvu, turizmu i poduzetništvu. O potencijalu tog rastućeg tržišta raspravljalo se u srijedu na konferenciji Longevity Stories u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i konzultantske tvrtke IMEA u Zagrebu.

"Longevity je jedan od najznačajnijih razvojnih smjerova suvremenog turizma, čija je srž posvećivanje vremena i individualne pažnje svakom gostu. Turizam usmjeren na dugovječnost i vitalnost ne prodaje samo noćenje, već premium iskustvo. Riječ je o tržištu koje obuhvaća medicinske  usluge, korištenje prirodnih resursa, wellness te pažljivo osmišljena iskustva, s ciljem da gostima koji su spremni uložiti više ponudi vrhunsku kvalitetu, mir i vrijeme posvećeno njihovoj dobrobiti",  poručila je Andreja Vukojević, potpredsjednica Hrvatska gospodarska komora, istaknuvši kako je longevity jedan od ključnih trendova i u poslovnom svijetu.

Hrvatska gradi svoju poziciju na karti europskih longevity destinacija
Foto: Mario Borščak/HGK

Longevity ekonomija sve više obuhvaća i pitanje dobrobiti zaposlenika. Tvrtke koje uspiju zadržati ljude zdravima, sposobnima i produktivnima dulje vrijeme kroz preventivne programe, praćenje biološke dobi zaposlenika ili fleksibilne modele rada dobivaju konkurentsku prednost u vidu manje bolovanja, manje grešaka, veće produktivnost i lakšeg zadržavanja talenata u doba kad radne snage sve više nedostaje.

Hrvatska gradi svoju poziciju na karti europskih longevity destinacija
Foto: Mario Borščak/HGK

"Dugovječnost nije samo medicinska tema, već i poslovna kategorija. Kad organizacijska kultura ne funkcionira, tvrtke bilježe i do 37 posto veći apsentizam i 60 posto više pogrešaka u radu. Vrijeme je da brigu o ljudima pretvorimo iz deklarativne vrijednosti u konkretnu poslovnu strategiju i da svi postanemo partneri usmjereni na postizanje istog cilja",  istaknula je Kata Leutar Prosoli, stručnjakinja za razvoj vodstva i organizacijske kulture.

Da je ulaganje u mlađe generacije i u kulturu dugovječnosti ključan element u postizanju europske konkurentnosti i očuvanju europskog socijalnog modela poručila je i Nikolina Brnjac, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu.

Hrvatska gradi svoju poziciju na karti europskih longevity destinacija
Foto: Nikolina Brnjac

"Europa se suočava s dubokim demografskim izazovom: starenjem stanovništva, depopulacijom regija i niskim stopama nataliteta, što ima i presudan učinak na konkurentnost naših gospodarstava. Očekuje se da će se do 2040. godine radna snaga u EU smanjivati za gotovo 2 milijuna radnika svake godine. Upravo zato moramo raditi ne samo na produljenju radnog vijeka, već omogućavanju zdravijeg, kvalificiranijeg i produktivnijeg života u svim dobnim skupinama", naglasila je Brnjac, te dodala da je Europska komisija njezinu inicijativu za financiranje održivog turizma uključila u sljedeći proračun EU, a tu je priliku ocijenila strateški važnom za hrvatski zdravstveni turizam i cijelo gospodarstvo.

Demografski izazovi uz jačanje trenda njegovanja dugovječnosti i vitalnosti otvorili su i poslovne prilike investitorima diljem svijeta. Goran Lauc, jedan od vodećih hrvatskih znanstvenika i poduzetnika u ovom području potvrđuje da longevity nije samo wellness priča, nego ozbiljan investicijski sektor.

Hrvatska gradi svoju poziciju na karti europskih longevity destinacija
Foto: Mario Borščak/HGK

"Starenje populacije globalni je problem i zbog toga je takozvana longevity industrija sve više u fokusu investitora. Mi smo tu izvrsno pozicionirani jer smo uspjeli dokazati da je naš test biološke dobi jedan od najboljih načina za personalizaciju i validaciju različitih intervencija usmjerenih očuvanju zdravlja",  pojasnio je Lauc, čija kompanija Glycanage surađuje s više od dvije tisuće klinika diljem svijeta.

Hrvatska gradi svoju poziciju na karti europskih longevity destinacija
Foto: Mario Borščak/HGK

Cilj konferencije Longevity Stories je otvaranje prostora za uspostavu prvih konkretnih partnerstava i poslovnih modela u sektoru longevity ekonomije. Organizatori smatraju kako Hrvatska, zahvaljujući kombinaciji prirodnih resursa, medicinske tradicije i strateške pozicije u Europi, ima priliku postati prva zemlja s nacionalnim longevity modelom i prvi europski longevity hub. Naglašeno je da longevity destinacija ne znači razvoj jednog turističkog proizvoda, nego dugoročno strateško usmjerenje cijele destinacije.

TurizamNikolina BrnjacWellnessEkonomija
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