Hrvat će, nakon 12 godina horora, dobiti dva milijuna eura! Ali, znate li tko će to platiti?

Slika plave carinske trake s natpisom 'zapečaćeno' simbol je noćne more za svakoga, a upravo je ta sudbina zadesila jednog hrvatskog poduzetnika.

Njegova priča, u kojoj mu je Carinska uprava prvo odobrila, a zatim i zabranila poslovanje, što ga je dovelo do gubitka od gotovo dva milijuna eura, ponovno je potaknula raspravu o tromosti i apsurdima hrvatskog pravosuđa.

Nakon što je vijest o mogućoj nagodbi s državom nakon dvanaest godina duge pravne borbe podijeljena na Redditu, korisnici nisu skrivali ogorčenje sustavom koji, kako kažu, uništava poduzetničku inicijativu, a za nanesenu štetu na kraju nitko osobno ne odgovara.

Frustracija je trajala 12 godina

Pravna odiseja poduzetnika B. C. započela je još davne 2014. godine. Tada su mu carinski inspektori zapečatili dispenzere za prodaju cigareta, stavivši ključ u bravu njegovom poslovanju. Apsurd cijele situacije leži u činjenici da je sama Carinska uprava samo nekoliko mjeseci ranije proglasila njegovo poslovanje potpuno legalnim.

Zbog te iznenadne i, kako će se kasnije ispostaviti, nezakonite zabrane, poduzetnik tvrdi da je pretrpio štetu od gotovo dva milijuna eura, procjenu koju su potvrdili i sudski vještaci. Uslijedile su godine povlačenja po sudovima, a čak i nakon što je Ustavni sud presudio u njegovu korist, niži sudovi su, prema tvrdnjama iznesenim u raspravi, tu odluku ignorirali.

Tek je nedavno sutkinja, prepoznavši nezakonitost postupanja, predložila nagodbu i dala državi rok od deset dana da se dogovori s oštećenim poduzetnikom i ispravi višegodišnju nepravdu.

'Hrvatsko sudstvo' kao dijagnoza na Redditu

Objava o ovom slučaju na hrvatskom Redditu izazvala je lavinu komentara koji oslikavaju duboko nepovjerenje građana u pravni sustav i državne institucije. "Hrvatsko sudstvo 12 godina ne može odlučiti o tome je li poduzetnik zakinut time što su mu carinski inspektori zabranili poslovanje koje je carinska uprava par mjeseci ranije već proglasila legalnim", ističe najpopularniji komentar, sažimajući frustraciju mnogih.

Upravo taj paradoks, gdje jedna te ista institucija daje zeleno, a zatim i crveno svjetlo, za mnoge je dokaz sistemske neuređenosti. Drugi korisnici nadovezali su se s vlastitim primjerima birokratskih apsurda, poput slučaja u kojem je sud navodno prihvatio vještačenje "dementnog vještaka" koji je i sam priznao da nije kompetentan. Takve anegdote, bile one doslovno istinite ili ne, funkcioniraju kao simboli općeg osjećaja da je pravda spora, nedostižna i često nelogična.

Tko na kraju plaća cijenu pogrešaka?

Jedno od ključnih pitanja koje su postavili korisnici Reddita jest pitanje odgovornosti. "Hoće li taj carinik ili carinski inspektor sa svojim nadređenim dobiti otkaz i zabranu rada u državnim službama ili će u najboljem slučaju dobiti premještaj?" pita se jedan komentator, izražavajući raširenu sumnju da će itko od odgovornih za milijunsku štetu snositi posljedice.

Prevladava ciničan stav da će, ako do nagodbe dođe, golemu odštetu s kamatama na kraju platiti hrvatski građani kroz državni proračun. Mnogi su aludirali i na to da je do problema došlo jer poduzetnik "nije podmazao kada je trebalo", što upućuje na duboko ukorijenjenu percepciju korupcije.

Iako Zakon o carinskoj službi definira ovlasti i odgovornosti službenika, a država ima pravo na regres od onih koji su štetu skrivili namjerno ili grubom nepažnjom, u praksi se rijetko čuje za takve slučajeve.

U vremenu kada se Hrvatska hvali pozitivnim gospodarskim pokazateljima i uzastopnim kvartalima rasta, ovaj slučaj služi kao bolan podsjetnik na drugu stranu medalje. Priče poput njegove, o borbi pojedinca protiv inertnog i ponekad destruktivnog državnog aparata, stvaraju klimu pravne nesigurnosti i obeshrabruju poduzetničku inicijativu. Dok se čeka ishod predložene nagodbe, ostaje gorko pitanje: što vrijede makroekonomski uspjesi ako se na mikro razini poduzetnici i dalje moraju boriti protiv sustava koji bi ih trebao štititi?

