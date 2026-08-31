Imate kredit ili ste u minusu? Stigle nove kamate, HNB dao prognoze za budućnost

Kamate na kredite građanima u srpnju nisu se značajnije mijenjale te su se uglavnom zadržale na razinama dosegnutima u drugoj polovini prošle godine, pokazuju najnoviji podaci Hrvatske narodne banke (HNB).

Najpovoljniji među glavnim vrstama kredita i dalje su stambeni. Prosječna kamatna stopa na njih u srpnju iznosila je 2,91 posto. Osjetno su skuplji bili nenamjenski i ostali krediti, s prosječnom kamatom od 5,29 posto.

Još je skuplje korištenje minusa. Prosječna kamatna stopa na prekoračenja po tekućim računima iznosila je 5,58 posto, što je ujedno najviša stopa među glavnim kategorijama kredita građanima koje navodi HNB. Prosječna kamata na kredite po kreditnim karticama iznosila je 3,49 posto.

Kolike su kamate na štednju?

HNB je objavio i podatke o kamatama koje građani dobivaju kada novac oroče u banci.

Prosječna kamatna stopa na kratkoročne oročene depozite kućanstava u srpnju iznosila je 1,45 posto, dok je na dugoročne depozite iznosila 1,14 posto.

U odnosu na srpanj prošle godine kamata na kratkoročnu štednju porasla je za 0,06 postotnih bodova, dok je kod dugoročnih depozita rast bio izraženiji i iznosio je 0,39 postotnih bodova.

Drugim riječima, banke građanima u prosjeku i dalje naplaćuju znatno više kamate kada im posuđuju novac nego što im plaćaju za oročenu štednju. Pritom treba naglasiti da je riječ o prosječnim kamatnim stopama za različite kategorije bankovnih proizvoda, pa ih nije moguće izravno uspoređivati kao cijenu istog proizvoda.

Što se događa s kreditima poduzećima?

Kod poduzeća prosječna kamata na kratkoročne kredite u srpnju iznosila je 3,09 posto, a na dugoročne 3,80 posto.

HNB zaključuje da se kamatne stope na kratkoročne izvore financiranja banaka već dulje vrijeme uglavnom ne mijenjaju, odnosno stagniraju od druge polovice prošle godine. Kod dugoročnih izvora vidljiv je rast kamatnih stopa, ali uz veće oscilacije.