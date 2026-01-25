Hit snimka iz Splita, pogledajte u što se pretvorila šetnja Rivom: 'Di te đava nosi'

Šetnja zasad nepoznate žene splitskom Rivom završila je neuobičajenim kupanjem, a nesvakidašnju situaciju zabilježila je snimka koja kruži internetom, javlja u nedjelju Dalmacija danas.

Žena, za koju se sumnja da je turistica, podcijenila je moć juga i odlučila prošetati Rivom.

Međutim, snažni valovi koji su obrušili prema njoj pokvarili su joj plan, pa je u svega nekoliko sekundi završila mokra od glave do pete.

Hit na internetu

Snimka je ubrzo postala hit na društvenoj mreži Instagram. "Šta kod nas ima, to nigdi nema", ističe se u opisu videa kojeg je ranije ovog tjedna objavio profil "split i oko splita", a ispod kojeg su se nanizali brojni šaljivi komentari.

"Nije ta iz Splita 100 posto", "Di te đava nosi po ovakvom vrimenom", pišu korisnici.

"Pa ti šetaj uz more", "Bože sačuvaj", "Svuda budala, a u nas centrala", dodaje se u komentarima.

