HAK upozorava na gužve diljem zemlje: Poseban kaos na graničnim prijelazima

Pred vozačima je još jedan prometno zahtjevan dan. Vremenski uvjeti u većem dijelu Hrvatske zasad su povoljni za vožnju, no tijekom poslijepodneva i večeri očekuje se vrlo gust promet na najvažnijim cestovnim pravcima prema unutrašnjosti zemlje.

Iz HAK-a upozoravaju kako su mogući zastoji i usporavanja u zonama radova te na dionicama gdje je na snazi privremena regulacija prometa. Vozačima savjetuju da brzinu prilagode uvjetima na cestama i održavaju siguran razmak između vozila.

Najveće gužve očekuju se na autocestama A1 Zagreb - Ploče - Karamatići i A6 Rijeka - Zagreb, Istarskom ipsilonu, državnim cestama DC1 kroz Liku i DC3 kroz Gorski kotar, kao i na prilazima Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima.

Dodatne poteškoće stvara i Plitvički maraton zbog kojeg je prekinut promet na državnoj cesti DC429 između Smoljanca i Prijeboja.

Vozače na autocesti A1 očekuju i posebne prometne regulacije. Do 19. lipnja zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba zbog radova, a promet se odvija obilaznim pravcima. Zbog privremene regulacije moguće je stvaranje kolona i zastoja na naplatnim postajama Bisko i Split te na okolnim cestama.

Iz HAK-a pozivaju vozače da prije polaska provjere stanje na cestama jer se prometne okolnosti tijekom dana mogu brzo mijenjati.

Stanje na granicama

Gužve na pojedinim graničnim prijelazima prema Bosni i Hercegovini i Srbiji i danas stvaraju velike probleme putnicima, a najduža čekanja bilježe se na izlazu iz Hrvatske prema Srbiji.

Posebno je opterećen granični prijelaz Tovarnik - Šid, gdje kamioni koji ulaze u Hrvatsku čekaju čak po osam sati. Ništa bolja situacija nije ni na Bajakovu, gdje vozači kamiona za ulazak čekaju oko pet sati, a ostala vozila oko 30 minuta.

Duge kolone stvaraju se i na prijelazima s Bosnom i Hercegovinom. Na novom mostu između Gornjeg Varoša i Gradiške čeka se oko tri sata pri ulasku u Hrvatsku, dok se na prijelazu Hrvatska Dubica - Bosanska Dubica čeka oko dva sata.

Na prijelazima Dvor - Bosanski Novi, Hrvatska Kostajnica - Bosanska Kostajnica i Jasenovac - Donja Gradina zadržavanja dosežu sat i pol, dok se na Županji, Maljevcu i Bogovolji čeka oko sat vremena.

Dodatne poteškoće stvara činjenica da je zbog oštećenja mosta i dalje prekinut promet između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška u oba smjera. Putnicima je od 19. svibnja na raspolaganju novi granični prijelaz Gornji Varoš - Gradiška, no i ondje su zabilježene višesatne kolone.