FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DUGUJU 4,3 MILIJARDE EURA /

Uh, kakva brojka! Poznato koliko Hrvata živi s blokiranim računima

Uh, kakva brojka! Poznato koliko Hrvata živi s blokiranim računima
×
Foto: Shutterstock

Dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima iznosio je 630 milijuna eura (bez kamata), a prema svim financijskim institucijama 710 milijuna eura

10.6.2026.
11:48
Hina
Shutterstock
VOYO logo
VOYO logo

Na kraju svibnja ove godine u Hrvatskoj su bili blokirani računi 194,6 tisuća građana s ukupnom glavnicom duga od 3,1 milijarde eura, kao i 13,8 tisuća poslovnih subjekata, čija je glavnica duga iznosila 425 milijuna eura, objavila je Fina.

Na kraju svibnja evidentirano je 194.640 blokiranih građana, što je za 0,9 posto manje nego u prethodnom mjesecu i 0,1 posto manje nego prije godinu dana.

Glavnica njihova duga na kraju svibnja iznosila je 3,1 milijardu eura, što je za 0,1 posto manje u odnosu na travanj i 6,3 posto više u odnosu na svibanj 2024. godine.

Kada se glavnici pridoda dug po osnovi kamata od 1,2 milijarde eura, ukupan dug građana s blokiranim računima krajem svibnja iznosio je 4,3 milijarde eura.

Dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima iznosio je 630 milijuna eura (bez kamata), a prema svim financijskim institucijama 710 milijuna eura, navode iz Fine.

Dug poslovnih subjekata raste

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, krajem svibnja u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 13.770 poslovnih subjekata, što je za 46 poslovnih subjekata ili 0,3 posto više u odnosu na travanj i 1.468 poslovnih subjekata ili 11,9 posto više u odnosu na svibanj lani.

Ukupna glavnica njihova duga iznosila je 425 milijuna eura, što je za 11,7 milijuna eura ili 2,8 posto više nego u travnju i 250,5 milijuna eura ili 37,1 posto manje nego u svibnju 2024. godine. Dug po kamatama iznosio je 107,2 milijuna eura, pa je tako ukupan dug poslovnih subjekata na kraju svibnja dosegnuo 532,2 milijuna eura.

Od 13.770 poslovnih subjekata koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanje, 5.832 su pravne osobe (42,4 posto), na koje se odnosi 288,8 milijuna eura ili 68 posto iznosa ukupnih neizvršenih osnova. Preostalih 7.938 su fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 136,2 milijuna eura.

U odnosu na stanje u travnju ove godine, broj pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele osnove za plaćanje manji je za 0,3 posto, a iznos neizvršenih osnova veći za 3,5 posto. Ukupan broj fizičkih osoba veći je za 0,8 posto, a iznos njihovih neizvršenih osnova veći za 1,4 posto, pokazuju podaci Fine.

FinaDugBlokirani Racuni
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike