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'NOVE OKOLNOSTI' /

Jandroković upozorio: 'Nestabilnost u jednoj regiji može utjecati na sigurnost NATO-a'

Jandroković upozorio: 'Nestabilnost u jednoj regiji može utjecati na sigurnost NATO-a'
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

'U novim geopolitičkim okolnostima sigurnost euroatlantskog prostora mora se promatrati na sveobuhvatan način', naglasio je Gordan Jandroković

29.6.2026.
18:35
Hina
Sanjin Strukic/PIXSELL
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Nestabilnost u jednoj regiji može utjecati na sigurnost svih saveznika u NATO-u, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na trećem parlamentarnom samitu NATO-u u Istanbulu u ponedjeljak. 

Parlamentarna skupština NATO-a i Velika narodna skupština Turske okupili su u Istanbulu predsjednike parlamenata država članica NATO-a.

Samit je poslao poruku "o važnosti jedinstva saveznika, daljnjeg ulaganja u obrambene sposobnosti i nove tehnologije te očuvanja snažnih transatlantskih odnosa kao temelja euroatlantske sigurnosti", a predsjednici parlamenata istaknuli su nužnost nastavka potpore Ukrajini "u njezinoj borbi za slobodu i dugoročnu sigurnost Europe", priopćio je Hrvatski sabor. 

Jandroković je naglasio da Hrvatska ostaje predana jačanju vlastitih obrambenih kapaciteta i odgovornom doprinosu NATO-u. Predsjednik Hrvatskog sabora naglasio je da se "u novim geopolitičkim okolnostima sigurnost euroatlantskog prostora mora promatrati na sveobuhvatan način jer nestabilnost u jednoj regiji može utjecati na sigurnost svih saveznika".

Predsjednici parlamenata su nakon samita posjetili tvrtku Baykar u Nacionalnom tehnološkom centru Bayraktar, gdje su se upoznali s razvojem besposadnih sustava kao konkretnim primjerom važnosti ulaganja u obrambenu industriju i napredne tehnologije, dodaje se u priopćenju. 

Gordan JandrokovićNatoRegijaSigurnost
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